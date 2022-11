Drama in Italien: Sieben Menschen sterben bei Hubschrauber-Absturz

Von: Hannes Niemeyer

Teilen

Ein Hubschrauber vom Typ A109 fliegt über Italien (Symbolbild). © IMAGO / StockTrek Images / Luca Nicolotti

Schlimmes Unglück in Italien: Bei eine Hubschrauberabsturz sind im Süden des Landes sieben Menschen ums Leben gekommen.

Foggia – Tragisches Ende einer kurzen, aber dramatischen Suche. In Italien ist ein Hubschrauber einer privaten Firma abgestürzt, wie merkur.de berichtet. Sieben Menschen befanden sich zum Zeitpunkt der Tragödie an Bord. „Leider gibt es keine Überlebenden“, sagte der Vizepräsident der Region Apulien, Raffaele Piemontese, der Nachrichtenagentur Adnkronos am Samstagnachmittag.

Das Unglück ereignete sich im Süden des Landes im Raum Apricena nahe der apulischen Stadt Foggia. Das Drama nahm bereits am Vormittag seinen Lauf, als Meldungen aufkamen, die Maschine sei vom Radar verschwunden. Laut Mitteilung der Feuerwehr auf Twitter war in der angegebenen Region zuvor der Kontakt zum Helikopter abgebrochen. An Bord der Maschine befanden sich neben den zwei Piloten noch ein italienischer Arzt und eine Touristenfamilie aus Slowenien.

Hubschrauber-Absturz in Italien mit sieben Toten: Militär beteiligte sich an Suche und Bergung

Auch das Militär beteiligte sich nach eigenen Angaben an der Suchaktion mit einem Hubschrauber sowie die Bergrettung. Demnach handelt es bei dem vermissten Fluggerät um einen A109 - ein Hubschrauber, der in der zivilen und militärischen Luftfahrt zum Einsatz kommt. Der Helikopter sei am Vormittag von den Tremiti-Inseln losgeflogen. Das private Flug-Unternehmen bietet regelmäßig Flüge zwischen den Inseln und dem Festland an.

Auch vor der Küste Costa Ricas kam es kürzlich zu einem Absturz-Drama. Das Flugzeug von McFit-Gründer Rainer Schaller verschwand dort plötzlich vom Radar. Mittlerweile bestätigte das Unternehmen McFit, dass Schaller beim Flugzeugabsturz ums Leben kam. (han/dpa)