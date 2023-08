Schreckliches Unglück in Italien: Junge (8) gerät in Schwimmbad-Abfluss und stirbt

Kurz vor Betriebsschluss

Tödliches Drama in Italien: In der Nähe der Hauptstadt wurde ein Junge (8) von der Strömung durch ein Abflussrohr mitgerissen und unter Wasser gezogen. Lag Fahrlässigkeit vor? Eine Ermittlung soll nun klären, wie es zu dem Schwimmbad-Unglück kam.

In einem Thermalbad bei Rom kam es zu einem schrecklichen Zwischenfall: Ein achtjähriger Junge wurde beim Ablassen des Wassers in Abflussrohr gezogen und starb.

Cretone di Palombara – Das Thermalbad Terme di Sabine di Cretone rund 30 Kilometer nordöstlich von Italiens Hauptstadt Rom ist ein beliebtes Ausflugsziel und Wellnesszentrum der italienischen Hauptstädter. In vier Becken kann man dort schwimmen, planschen oder einfach nur relaxen, ein Beauty- und Wellness-Center bietet Massagen und Anwendungen an.

Für eine russische Familie, die laut italienischen Medien schon länger in der Gegend wohnt, endete ein Besuch des Bades am Donnerstag (17. August) in einem Fiasko. Kurz vor Schließung des Bades wurden die Becken entleert, was offenbar eine Routine-Angelegenheit in der Anlage ist. Die Badegäste werden, so berichtet die Zeitung Corriere della Sera, üblicherweise per Durchsage gewarnt.

Tödliches Unglück: Bub wird in Italien von Schwimmbad-Abfluss angesaugt

Während das Wasser ablief, stürzte ein Achtjähriger laut Ansa in das Becken und wurde von dem Strudel des Abflusses erfasst. Sein Vater sprang sofort hinterher und versuchte verzweifelt, den Jungen festzuhalten und zu retten. Als den Vater die Kräfte verließen, eilten andere Badegäste ins Wasser.

Simone D‘Agostino, ein Mann, der am Rettungsversuch des Kindes beteiligt war, berichtete der Online-Zeitung fanpage.it: „Ich sprang ins Wasser und wir versuchten eine Stunde lang, das Kind herauszuholen. Der arme Vater musste raus, weil er es nicht mehr aushielt.“ Weiter berichtet der Helfer: „Das Wasser war trüb, der Kleine war ohne Maske nicht zu sehen und die Saugdüse des Beckens saugte ihn mit großer Kraft in Richtung der Innenseite des Rohrs. Es waren schreckliche Minuten, wir haben alles getan und bis zum Schluss gehofft.“

Führte Fahrlässigkeit zu dramatischen Szenen in Italien? Schwimmbad-Abfluss hatte kein Schutzgitter

Auch die Helfer riskierten, in den Abfluss gezogen zu werden. Der Junge wurde aber schließlich durch den etwa 35 Zentimeter breiten Abfluss in das Rohr gezogen und ertrank – Zeugen zufolge hatte der Abfluss es kein Schutzgitter. Es dauerte dann mehrere Stunden, den Körper des Kindes zu bergen.

Die Behörden ermitteln nun den genauen Unfallhergang. Sie versuchen zu klären, wieso im Schwimmbad Reinigungsarbeiten durchgeführt wurden, obwohl noch Badegäste vor Ort waren. Auch in Deutschland kommt es immer wieder zu tragischen Badeunfällen; vor allem in Flüssen. So auch zuletzt in Bayern: Nach tagelanger Suche wurde ein Mann tot in der Regnitz aufgefunden. Die Strömung wurde ihm offenbar zum Verhängnis und hatte ihn unter Wasser gezogen.