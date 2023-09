Schild an Café stellt Kunden vor die Wahl – „Erziehung auf Italienisch“

Von: Alina Schröder

Mit diesem Zettel versucht ein Café, Kunden zu mehr Freundlichkeit zu erziehen. Und belohnt dies. © Screenshot/Twitter.com

Ein Café in Italien hat eine ungewöhnliche Preisliste. Je höflicher die Bestellung ist, desto günstiger wird der Kaffee. Das Netz ist begeistert.

München – Italien gehört zu den Top-Reisezielen für den Sommerurlaub. Allerdings sollten Touristen dort stets aufpassen: Halten sie sich nicht an bestimmte Gesetze, kann La Dolce Vita schnell zunichtegemacht werden. Das Land will Gäste dahingehend dazu bringen, sich angemessen und respektvoll zu verhalten. Ähnlich verhält es sich mit einem Zettel, der an einem Café aushängt.

Kaffee für drei, zwei oder einen Euro: Café in Italien will Kundschaft erziehen

Besagter Aushang ist in italienischer Sprache verfasst. Ob er in Italien oder einem anderen Land aufgenommen wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es spricht aber viel dafür, dass der Zettel an einem italienischen Café angebracht war.

Italien punktet neben malerischen Landschaften und historischen Städten besonders mit Kulinarik wie Pizza, Pasta oder Kaffee-Spezialitäten. Kürzlich häuften sich die Beschwerden über Preise in den Lokalen. Sogar für ein geteiltes Crêpe sei ein Aufpreis verlangt worden, berichtet ein Restaurant-Besucher. Doch aus Sicht der Gastronomen lässt augenscheinlich auch das Verhalten der Gäste zu Wünschen übrig.

Auf X (ehemals Twitter) wurde der Aushang von einem User geteilt. „Netzfund: Erziehung auf Italienisch“, schreibt er zu seinem Post. Darauf heißt es: „Un caffè € 3,00, Un caffè per favore €2,00, Buongiorno mi fa un caffè per favore € 1,00.“

Grob übersetzt: Je höflicher die Bestellung, desto günstiger der Preis für den Kaffee. Für die Variante „Guten Tag, machen Sie mir bitte einen Kaffee“ kostet dieser nur einen Euro. Mit den Worten „Ein Kaffee“ steigt er schon auf drei Euro. Eine interessante Maßnahme, um unfreundliche Bestellungen zu minimieren und gleichzeitig Kunden anzulocken, findet auch das Netz.

Je höflicher die Bestellung, desto günstiger der Kaffee – Bistro in Italien begeistert mit kreativer Idee

„Das ist auf den zweiten Blick noch viel cooler als auf den ersten“, schreibt ein User unter dem Post. Außerdem sind viele Daumen- und Lach-Emojis unter den Reaktionen. Ein anderer sieht eine versteckte Bitte auf dem mutmaßlich in Italien aufgenommenen Café-Zettel. Und zwar als direkte Aufforderung speziell an Touristen aus Deutschland – wie er kommentiert: „Deutsche werden es nie verstehen oder lernen.“ Besonders München zählt zu den unfreundlichsten Städten in der Bundesrepublik, wie ein Ranking zeigt.

Andere sehen den Appell als gelungene Anregung, sich die Sprache anzueignen. „Italienisch lernen leicht gemacht“ oder „Deswegen macht Italienisch lernen Spaß, sie machen einem einfach Lust drauf“ schreiben Twitter-Nutzer begeistert. Also eine kreative Methode, die Kundschaft zu erziehen – und womöglich klingelt im Geschäft dann noch die Kasse. (asc)