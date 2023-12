Weder Rom noch Florenz: Lebenswerteste Stadt Italiens gekürt – Überraschung erstmals ganz oben

Von: Marcus Giebel

Willkommen in der lebenswertesten Stadt Italiens: Dieses Bild zeigt die Piazza della Liberta in Udine. © IMAGO / Val Thoermer

Italien bietet für viele Touristen allerhand Verlockungen. Nicht nur Sonne, Strand und Meer. Eine Zeitung kürt die lebenswerteste Stadt des Landes.

Mailand – Wenn das mal keine faustdicke Überraschung ist. Zum 34. Mal kürte die in Mailand beheimatete Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore die lebenswerteste Stadt in Italien – anhand eines ausgeklügelten Punktesystems, das wirklich so ziemlich alles berücksichtigt. Heraus kam ein neuer Sieger. Denn erstmals landete Udine bei dem Ranking auf dem Platz an der Sonne.

Lebenswerteste Stadt in Italien: Udine landet erstmals auf Platz eins

Die 100.000 Einwohner zählende Stadt ganz im Nordosten stand damit nach 2016, 2020 und 2021 überhaupt erst zum vierten Mal auf einem der ersten zehn Plätze. Unter die Top 3 war Udine, das aus deutscher Sicht vor allem mit dem Fußballstar Oliver Bierhoff in Verbindung steht, zuvor noch nicht gekommen.

Rang zwei nimmt der fünfmalige Sieger und Titelverteidiger Bologna ein, der zuletzt Schlagzeilen wegen des im Bau befindlichen speziellen Schutzgürtels für einen seiner schiefen Türme schrieb. Die Universitätsstadt in der Emilia-Romagna war in der Kategorie „Demografie, Gesundheit und Gesellschaft“ spitze.

Dritter wurde – mal wieder – Trient. Die Stadt aus Trentino-Südtirol muss sich schon zum neunten Mal mit dem Bronzeplatz begnügen, war 2007 und 2013 aber auch schonmal Sieger.

Ganz schön was los: In der berühmten Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II drängen sich einige Menschen um den Weihnachtsbaum. © IMAGO / Pond5 Images

Ranking der italienischen Städte: Rom verpasst die Top Ten deutlich – Florenz vor Mailand

Untersucht wurden 107 Städte und Provinzen in 90 Kategorien, die in sechs Gruppen unterteilt wurden. Dabei zeigte sich: Der Norden Italiens schnitt deutlich besser ab. Florenz war schon die südlichste Stadt in den Top 10, landete auf Platz sechs. So blieb der Hauptstadt Rom mit Position 35 nur ein Mittelfeldrang.

Die weiteren Top-Ten-Plätze gingen an Aosta als Vierter, Bergamo als Fünfter, Modena als Siebter, Mailand als Achter, Monza-Brianza als Neunter und Verona als Zehnter. Als bemerkenswert wird erwähnt, dass Triest und Bozen nur auf zwölf und 13 eingelaufen sind.

Udine ist die lebenswerteste Stadt in Italien: Florenz rutscht ab – Mailand bei Wirtschaft ganz oben

Bergamo gewann die Rubrik „Umwelt und Dienstleistungen“ und kann sich über die beste Platzierung in seiner Geschichte freuen. Mailand, das sich in den Top Ten wenig überraschend heimisch fühlt, war in der Kategorie „Wirtschaft und Arbeit“ unschlagbar.

Florenz hingegen büßte im Vergleich zum Vorjahr drei Positionen ein, was unter anderem mit der Zahl an Einbrüchen und Raubüberfällen auf offener Straße und den hohen Mieten erklärt wird. Monza und Brianza räumen im Bereich „Reichtum und Konsum“ ab, Triest ist bei „Kultur und Freizeit“ die Nummer eins.

Die Universitätsstadt Chieti in den Abbruzzen kam insgesamt nur auf Platz 61, steht aber bei „Justiz und Sicherheit“ ganz oben. Das Ende der Rangliste ziert Foggia, zwei Plätze davor landet Neapel. Aus dem Mezzogiorno, also Süditalien, schafft einzig Cagliari mit Rang 23 einen wirklich vorzeigbaren Platz.

Udine gewinnt Studie italienischer Städte: Beste Stadt bei Lebensqualität der Frauen

Bleibt noch die Frage, was Udine zum Spitzenreiter macht. Immerhin um elf Plätze ging es im Vergleich zum Vorjahr nach oben. Die Stadt im Friaul war Erster hinsichtlich der Lebensqualität von Frauen und Achter bei der Lebensqualität der Kinder, verfügt den Angaben der Studie nach zudem über die meisten Fitnessstudios, Schwimmbäder und Wellnesszentren.

In der Kategorie „Justiz und Sicherheit“ – einem der sechs großen Testbereiche – sprang dank seltener Brände, Computerkriminalität und Autodiebstähle Rang vier heraus. Außerdem gibt es in Udine wenige Familien mit einem Einkommen von weniger als 7000 Euro und kaum bankrotte Unternehmen.

Für diesen Anblick muss man früher aufstehen: Hier ist die Piazza della Repubblica in Florenz am Morgen zu sehen. © IMAGO / Design Pics

Ranking der lebenswertesten Städte Italiens: Pro Kategorie gibt es bis zu 1000 Punkte

Zur Erstellung des Rankings wurden in allen 90 Kategorien Punkte vergeben, wobei die jeweils beste Stadt oder Provinz 1000 Punkte erhielt und die schlechteste gar keinen. Alle anderen 105 Teilnehmer wurden dann entsprechend ihrem Abstand dazwischen eingeordnet.

Für jede der sechs Haupt-Kategorien wurde eine Rangfolge anhand der durchschnittlichen Punktzahl für die 15 darin enthaltenen Indikatoren ermittelt, die gleich gewichtet wurden. Das endgültige Ranking beruht auf dem einfachen arithmetischen Mittel der sechs Rangfolgen der Haupt-Kategorien „Reichtum und Konsum“, „Wirtschaft und Arbeit“, „Umwelt und Dienstleistungen“, „Demografie, Gesellschaft und Gesundheit“, „Justiz und Sicherheit“ und „Kultur und Freizeit“.

