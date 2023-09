Italien: Nach drei Jahrzehnten auf der Flucht – Gefürchteter Mafiaboss ist tot

Von: Vivian Werg

Mitte Januar wurde der meistgesuchte Mafiaboss der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, gefasst. Jetzt starb er in einer Gefängnisklinik.

L‘Aquila – Als der Mafiaboss Matteo Messina Denaro vor acht Monaten in Palermo von den Carabinieri des „Raggruppamento Operativo Speciale“ verhaftet wurde, ging eine Welle der Erleichterung durchs Land. Auch unter dem Spitznamen „U siccu“ (der Dürre) bekannt, galt er als einer der gefährlichsten und meistgesuchten Flüchtigen der Welt. Nun starb er in einer Gefängnisklinik.

Mafiaboss Matteo Messina Denaro nach schwerer Krankheit gestorben

Als Mitglied der Cosa Nostra soll Messina Denaro dutzende Morde begangen oder organisiert haben – darunter auch die tödlichen Bombenanschläge auf die Mafiajäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, die 1992 weltweit Schlagzeilen machten. Jetzt ist der 61-Jährige, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am frühen Montagmorgen (25. September) berichtete, in einer Gefängnisklinik in der mittelitalienischen Stadt L‘Aquila an den Folgen eines Krebsleidens gestorben. Damals wollte er sich in Siziliens Hauptstadt Palermo wegen seiner Darmkrebs-Erkrankung unter falschem Namen in einer Privatklinik behandeln lassen.

30 Jahre war Messina Denaro auf der Flucht – jetzt starb der letzte noch flüchtige Top-Mafioso aus jener Zeit © dpa

Meistgesuchter Mafiaboss von Italien in irreversibles Koma gefallen

Der Mafiaboss litt an Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Seit seiner Verhaftung musste er sich bereits zwei Operationen unterziehen. Der Gesundheitszustand des Verbrechers hatte sich in den vergangenen Tagen drastisch verschlechtert. Am Freitagabend (22. September) gaben die behandelnden Ärzte bekannt, dass Messina Denaro in ein irreversibles Koma gefallen sei, aus dem er nicht mehr aufwachen werde. Auf seinen eigenen Wunsch seien lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt worden.

Die Nichte des letzten Cosa-Nostra-Bosses, Lorenza Guttadauro, kümmert sich laut Corriere della Sera um alle Einzelheiten der Obduktion ihres Onkels. Wie die Tageszeitung weiter berichtet, wird aus Gründen der öffentlichen Ordnung das Polizeipräsidium von Trapani eine schnelle und diskrete Beerdigungszeremonie auf dem Friedhof von Castelvetrano organisieren. Es sei davon auszugehen, dass alles zu Ermittlungszwecken gefilmt werde. Laut Bundeskriminalamt sind Rauschgifthandel, Gewalt und Geldwäsche die Kernkompetenzen der Cosa Nostra. Für ihre Selbstdarstellung hat sich die Mafia immer wieder an Filmen orientiert. Neben Kanada, Südafrika, den USA und Spanien ist sie seit den 1970er Jahren auch in Deutschland verbreitet.

Grausame Taten schockten Italien – brutaler Mord an 13-jährigem Jungen

„Er hat nie Buße getan“, schreibt die italienische Tageszeitung La Stampa. Der in der Kleinstadt Castelvetrano im Westen von Sizilien geborene Messina Denaro war 1993 auf dem Höhepunkt der Bombenanschläge in Rom, Mailand und Florenz untergetaucht. Im November desselben Jahres soll er für eine der grausamsten Bluttaten seiner kriminellen Karriere verantwortlich sein.

So soll Messina Denaro La Stampa zufolge die Entführung des kleinen Giuseppe Di Matteo, des 13-jährigen Sohnes eines aus Sicht der kriminellen Organisation Verräters, mitgeplant haben. Die Mafia wollte demnach erzwingen, dass sein Vater die Enthüllungen widerruft, die er gegenüber den Ermittlern über das Capaci-Massaker gemacht hatte. Der Junge wurde erwürgt und sein Körper nach einer langen Gefangenschaft von 779 Tagen in Säure aufgelöst. Seitdem wurden gegen den Boss Haftbefehle wegen Mafiaverbindungen, Mord, Massaker, Verwüstung, Besitz und Mitführen von Sprengstoff, Diebstahl und zahlreicher anderer Verbrechen erlassen.

In diesem Jahr wurden bereits mehrere Jahre lang gesuchte Mafiosi festgenommen – unter anderem Pasquale Bonavota, ein mächtiger Boss der gefürchteten „Ndrangheta“. (vw mit dpa)