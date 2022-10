Messer-Angriff in Supermarkt im Norden Italiens - auch Fußball-Profi unter den Verletzten

Von: Richard Strobl

Teilen

Polizeibeamte treffen am Tatort in einem Einkaufszentrum ein. Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in Mailand auf mehrere Leute eingestochen und mindestens fünf Personen verletzt. © dpa

In einem Einkaufszentrum in Assago nahe Mailand hat ein Mann mit einem Messer mehrere Passanten angegriffen. Es gibt mehrere Verletzte, darunter ein Serie-A-Profi.

Mailand/Assago - In einem Supermarkt im Norden Italiens ist es nach aktuellen Berichten zu einem Messerangriff gekommen. Ein Mann verletzte dabei offenbar mehrere Personen, eine davon tödlich.

Wie unter anderem die italienische La Repubblica berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 18.30 Uhr am Donnerstagabend im Milanofiori-Einkaufszentrum in Assago - einer Gemeinde im direkten Umland von Mailand. Im dort integrierten und zur Tatzeit offenbar vollen Carrefour-Supermarkt soll der Täter - ein 46-jähriger Italiener - ein Messer aus einem Regal des Marktes gegriffen haben. Anschließend soll der Täter einer ersten Rekonstruktion nach wahllos auf umstehende Personen eingestochen haben.

Messer-Angriff in Supermarkt nahe Mailand: Fußballprofi Pablo Mari unter den Verletzten

Dabei verletzte er dem Repubblica-Bericht nach sechs Personen - fünf Supermarkt-Kunden sowie einen Kassierer. Der Angestellte ist auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Das bestätigte der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana, bei Facebook. Drei weitere Personen seien schwerer verletzt, aber außer Lebensgefahr.

Unter den Verletzten soll auch der spanische Serie-A-Fußballprofi Pablo Mari vom AC Monza sein. Der von Arsenal nach Italien verliehene Spieler sei an der Brust verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er sei bei Bewusstsein und in keinem lebensgefährlichen Zustand, so der Bericht. Der Serie-A-Verein AC Monza bestätigte, dass Abwehrspieler Marí unter den Verletzten sei. „Lieber Pablo, wir alle sind dir und deiner Familie nahe, wir haben dich lieb“, schrieb Geschäftsführer Adriano Galliani bei Twitter an den vom englischen Spitzenclub FC Arsenal ausgeliehenen Fußballer. „Kämpfe weiter wie du kannst, du bist ein Krieger und wirst bald wieder gesund.“ Serie-A-Präsident Lorenzo Casini drückte seine Verbundenheit mit dem Monza-Profi aus und kondolierte den Angehörigen des getöteten Supermarkt-Angestellten.

Der Angriff dauerte demnach knapp eine Stunde. Besucher und Angestellte des Kaufhauses flohen in Panik. Später wurde das Einkaufszentrum evakuiert. Der Täter wurde nach Angaben von Rai News von anderen Supermarkt-Kunden überwältigt und später an die Carabinieri übergeben. Ermittler schlossen laut ersten Erkenntnissen einen terroristischen Hintergrund bei dem 46 Jahre alten Täter, einem Italiener, aus. Der Täter habe unter psychischen Problemen gelitten und sei in Behandlung gewesen, heißt es in der italienischen Presse. Zum genauen Hintergrund der Tat laufen nun die Ermittlungen. (rjs mit dpa)