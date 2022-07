Italien: Mutter lässt Baby sechs Tage alleine zurück – Tochter stirbt

Von: Yasina Hipp

Mutter Alessia ließ ihre kleine Tochter offenbar sechs Tage lang allein in ihrer Mailänder Wohnung zurück. © Facebook/Screenshot

Was diese Mutter ihrem 18 Monate alten Kind angetan hat, ist nur schwer zu fassen. Sechs Tage ließ sie das Baby alleine in der Wohnung zurück und fand es tot auf.

Mailand – Die Qualen, die die kleine Diana während der letzten Tage ihres jungen Lebens durchgemacht haben muss, sind unvorstellbar. Sechs Tage lag das 18 Monate alte Kind alleine in seinem Bettchen, ohne Nahrung, bei 30 Grad Zimmertemperatur. Niemand wechselte ihr die Windel, niemand hörte sie weinen, niemand kümmerte sich um sie. Ihre Mutter Alessia P. ließ ihre Tochter in ihrem Apartment in Italien zurück, um sich mit ihrem Freund im 50 Kilometer entfernten Bergamo zu treffen. Zu Hause kämpfte das Kind um sein Überleben – vergeblich. Aber wie konnte es überhaupt zu dieser Tragödie kommen?

Italien: Mutter wusste offenbar nichts von Schwangerschaft

Wie die italienischen Zeitungen Il Corriere della Sera und La Republica berichten, stand das Leben der kleinen Diana von Anfang an unter keinem guten Stern. Mutter Alessia wusste angeblich nichts von ihrer Schwangerschaft und gebar das Baby in einem Badezimmer. Wegen einer Nierenerkrankung verbrachte sie ihre ersten Lebenswochen im Krankenhaus. Die Identität des Vaters ist der 36-jährigen Mutter Alessia wohl bekannt, aber sie habe ihm „nie von ihrer Tochter erzählt“. Den Berichten der beiden Zeitungen zufolge, wohne der Vater sogar im selben Haus im Mailänder Stadtteil Ponte Lambro.

Die Schreie des Babys konnte er, aber auch andere Nachbarn nicht hören. Die Fenster des Raumes, in dem Diana lag, waren verschlossen und offenbar vermuten die italienischen Ermittler sogar, dass Mutter Alessia ihrem Baby Beruhigungsmittel verabreicht hat. Die Beamten hätten eine fast leere Packung Benzodiazepine in der Wohnung gefunden, eine Autopsie des Kindes soll Aufklärung darüber geben.

Italien: Mutter hat Diana wohl schon öfter allein zu Hause gelassen

Am Abend des 14. Juli verlässt Mutter Alessia also die Wohnung und ihr Kind, um nach Bergamo zu fahren. Das war aber wohl nicht das erste Mal, dass die kleine Diana auf sich allein gestellt war. Gegenüber den Ermittlern berichtet Alessia, das Baby zu Beginn „nur“ eine Stunde allein gelassen zu haben, die Zeit aber immer weiter zu verlängern. Wenn sie ein ganzes Wochenende weg war, erzählte sie Freunden und Bekannten, das Kind sei bei einer Babysitterin.

Das Verhältnis zu ihrer Familie ist wohl schlecht. Die Großmutter von Diana wohnt im süditalienischen Crotone, die Schwester wohnt zwar in der Nähe, zeigt aber kein Verständnis für das Verhalten von Alessia. Wie La Repubblica berichtet, habe Alessia ausgiebig die Dating-Plattform Tinder benutzt.

Italien: Niemand bemerkte das Leiden des Kindes

Offenbar wusste niemand, wie schlimm es wirklich um die kleine Diana stand. Nachbarn berichten zwar, dass das kleine Mädchen zerbrechlich und eingeschüchtert wirkte und immer im Kinderwagen gehalten wurde, aber keiner unterrichtete den Sozialdienst. Eine mailändische Frauenärztin sagt gegenüber La Repubblica: „Wenn man bedenkt, wie viel ehrenamtliche Arbeit es in Italien gibt, hätte man eingreifen müssen, wenn jemand gewarnt worden wäre.“ Weiter ist sie der Meinung: „Diese Mutter hätte vielleicht eine freundliche Person gebraucht, die ihr mit ihren Problemen geholfen hätte. Stattdessen hatte sie niemanden um sich herum.“

Nun muss sich die 36-jährige wegen Mordes vor Gericht verantworten. Aktuell befindet sie sich in Untersuchungshaft. Laut der Beamten zeige sie keinerlei Reue. Bei einer Verurteilung droht ihr lebenslängliche Haft.