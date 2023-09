Tragödie erschüttert Italien: Neunjähriger erbricht sich und stirbt wenig später im Krankenhaus

Von: Josefin Schröder

Italien steht nach dem plötzlichen Tod eines Neunjährigen unter Schock. Seine Fußballmannschaft gedenkt ihm mit einer rührenden Geste.

Meran – Ganz Meran trauert um den jungen Thiago. Der Junge aus Kolumbien lebte mit seiner Familie in Meran. Am Dienstag (12. September) habe er sich krank gefühlt, etwas mit dem Magen, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Nachdem sich der Neunjährige erbrochen hatte, brachte ihn die Mutter demnach voller Sorge in die Notaufnahme ins Meraner Krankenhaus Tappeiner.

Die Fußballmannschaft des ASD Olimpia Merano gedenkt ihres verstorbenen Kameraden. © Screenshot/ASD Olimpia Merano

Dort verschlechterte sich offenbar sein Gesundheitszustand, sodass er am Donnerstag mit dem Hubschrauber nach Verona verlegt wurde. In der Nacht von Samstag auf Sonntag starb er dort im Krankenhaus. Was genau zum Tod des Kindes geführt hat, ist noch unklar. Erst eine Autopsie wird Auskunft darüber geben, so Alto Adige.

Plötzlicher Tod: Fußball-Mannschaft trauert um neunjährigen Thiago

Mit einer berührenden Geste gedenken Fußballspieler des ASD Olimpia Merano ihrem verstorbenen Kameraden. © Screenshot/Collage/ASD Olimpia Merano

Was zurückbleibt, ist Fassungslosigkeit. Thiago spielte leidenschaftlich gerne Fußball und hatte in den letzten Wochen mit dem Training beim Amateursportverein ASD Olimpia Merano begonnen.

Der plötzliche Tod trifft seine Teamkameraden und Trainer hart. Sie alle trauern um ihren Kameraden. Mit einer besonderen Geste gedenken sie Thiago. Ein Foto auf der Webseite des Vereins und bei Facebook zeigt sie Arm in Arm auf dem Fußballfeld. Auf dem Rasen haben sie „Thiago“ in bunten Buchstaben gelegt, darunter im Mittelfeld ein rotes Herz. „Tschüss Thiago, du wirst immer in unseren Herzen bleiben!“ ist der Titel des Fotos.

