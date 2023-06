Italien: Gleich mehrere Messer-Attacken in Urlaubs-Ort –Tourismusverband warnt vor ausbleibenden Buchungen

Von: Kilian Bäuml

Der Urlaubs-Ort Lignano in Italien ist bei Touristen beliebt – doch im Juni ereigneten sich gleich mehrere Messer-Attacken.

München – Italien ist für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort. La Dolce Vita in der Sonne, mit Meer und gutem Essen stellen sich wohl die meisten bei einer Reise nach Italien vor. Doch die Massen an Urlaubern sind nicht immer willkommen, in einer Region wurden sogar rote Zonen eingerichtet, an denen bestimmte Regeln gelten. Auch der Badeort Lignano ist bei Touristen sehr beliebt, auch hier bereitete man sich bereits an Pfingsten auf den Ansturm an Touristen vor. Doch der beliebte Urlaubs-Ort wird derzeit von Gewaltausbrüchen erschüttert – mehrere Messer-Attacken gab es allein in den vergangenen Wochen.

Mehrere Messer-Attacken in italienischem Urlaubsort – Opfer muss notversorgt werden

Im Juni kam es im beliebten Urlaubsort Lignano zu mehreren Gewalttaten, berichtet unter anderem die österreichische Zeitung Heute. Es soll allein drei Angriffe mit Messern gegeben haben. Einer dieser Angriffe soll sich beispielsweise am 2. Juni zugetragen haben, nachdem mehrere Jugendliche versucht hatten, am Strand einer Gruppe ihre Pizzen zu klauen. Die Jugendlichen sollen auf ihre Opfer eingeprügelt haben, bis eine Person ein Messer auspackte und einen Jugendlichen am Oberschenkel verletzte. Die schweren Verletzungen des Opfers mussten notversorgt werden.

In einem beliebten Urlaubs-Ort in Italien warnt der Tourismusverband vor ausbleibenden Buchungen, nachdem es zu mehreren Messer-Attacken gekommen ist. © Christoph Reichwein/dpa/imago/Montage

Am darauffolgenden Tag gab es bereits die nächste Auseinandersetzung mit Jugendlichen. Diese forderten offenbar eine Gruppe auf, ihnen Bier zu geben. Auch hier wurde im Verlauf des Geschehens ein Messer ausgepackt.

Tourismusverband warnt nach Messer-Attacken in Urlaubs-Ort vor aufbleibenden Buchungen

Auch zwischen Saisonarbeitern kam es im Juni zu einem Vorfall, bei dem ein Mann, zwei andere Männer mit einem Messer angegriffen haben soll, berichtet Heute. Dabei soll ein Opfer sogar lebensbedrohlich verletzt worden sein und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Auch ein Ehepaar, das bereits seit Jahren immer wieder den Badeort besucht, soll einige Tage vorher angegriffen worden sein, wie die italienische Tageszeitung II Gazzettino berichtet. Die beiden Urlauber mussten ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Der Tourismusverband warnt deshalb jetzt vor ausbleibenden Hotelbuchungen. Die örtlichen Behörden wollen deshalb in den nächsten Wochen das Polizeiaufgebot verstärken.

Messer-Attacken nehmen nicht nur in Urlaubs-Ort in Italien zu

Doch Angriffe mit Messern nehmen nicht nur in Italien zu – auch hierzulande werden sie immer häufiger. Laut dem ZDF nahmen Messer-Attacken im vergangenen Jahr um mehr als 15 Prozent zu. Auch in anderen europäischen Ländern kommt es immer wieder zu Angriffen, wie erst vor kurzem in Frankreich, wo ein Mann auf eine Gruppe Kinder einstach.