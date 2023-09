„Würde nicht ausbrechen, sondern explodieren“: Italien fürchtet das Supervulkan-Erdbeben

Von: Vivian Werg

Ein Supervulkan in Italien droht auszubrechen. Doch Evakuierungspläne und Fluchtwege sind veraltet. Ein Ausbruch könnte rund über eine Millionen Menschen bedrohen.

Neapel – Italien ist für seine zahlreichen Vulkane bekannt. Manche sind noch aktiv, andere schlummern noch oder sind bereits erloschen. Dabei zählen die Vulkane Stromboli und Vulcano auf den Liparischen (Äolischen) Inseln, der Ätna auf Sizilien, der Vesuv und die Phlegräischen Felder (Campi Flegrei) im Golf von Neapel wohl zu den bekanntesten – aber auch teilweise zu den gefährlichsten der Welt.

Nachdem am frühen Mittwochmorgen (27. September) die Region um die süditalienische Stadt Neapel von einem Erdbeben mit der Stärke 4,2 heimgesucht wurde, sollen nun Evakuierungspläne und Fluchtwege aktualisiert werden – was dringend notwendig ist, denn: Evakuierungstests wurden seit Jahren nicht mehr wiederholt. Am Vesuv seit 2006, in der Caldera Campi Flegrei seit 2019 nicht mehr. Auch eine Karte der Gebäude, die einem Erdbebenrisiko ausgesetzt sind, fehlen, berichtet die italienische Zeitung La Rebubblica. Dabei gilt seit 2012 für das Gebiet Campi Flegrei die Alarmstufe „Gelb“, was „Achtung“ bedeutet.

Der größte aktive Supervulkan Europas sorgt erneut für viel Aufsehen © Lena Klimkeit/ dpa

Italien: Erdbeben erschüttert Neapel – Forscher in Sorge weegen Supervulkan

„Wir werden die Fluchtwege aktualisieren und Ende Oktober einen neuen eröffnen. Wir arbeiten mit einem Expertenteam an einem Evakuierungsplan im Zusammenhang mit Bradyseismus“, sagte Luigi Manzoni , Bürgermeister von Pozzuoli, einen Tag nach dem Erdbeben.

Neapel liegt auf zwei Supervulkanen, dem schlafenden Vesuv und der zitternden Caldera Campi Flegrei. Letzteres bereitet mit seiner Serie von kleineren Erdbeben den Forschern zunehmend Sorgen. Am vergangenen Montag (18. September) bebte die Erde gleich mehrere Male und wie lokale Medien berichteten, seien viele Menschen in dem betroffenem Gebiet aus Panik vor der Erschütterung auf die Straße geflohen. Ein Experte sieht sogar eine riesige Vulkan-Explosion bevorstehen.

Ein Supervulkan zeichne sich durch eine besonders große Magmakammer aus und würde daher „nicht ausbrechen, wie es andere Vulkane tun, sondern explodieren“, erklärt die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Fast 1,2 Millionen Menschen leben in den beiden „roten Zonen“, die bei einem größeren Ausbruch unmittelbar bedroht wären.

Neapel: Bevölkerung hat Angst – Evakuierungsübungen liegen Jahre zurück

Die Risikokommission wird sich laut La Repubblica nächste Woche erneut mit dem Fall der kochenden Caldera befassen. Die „rote Zone“ umfasst etwa 500.000 Menschen mit Wohnsitz in sieben Gemeinden, von denen vier (Quarto, Pozzuoli, Bacoli und Monte di Procida) vollständig und drei ((Neapel, Marano di Napoli und Giugliano in Kampanien) nur teilweise betroffen sind.

Bei „orangefarbenem“ Alarm würde die Evakuierungsmaschinerie in Gang gesetzt: Krankenhäuser und Pflegeheime, Überführung von Gefangenen, Sicherung von Kulturgütern, während Bewohner „spontan wegziehen“ können. Anders hingegen sieht es bei der Alarmstufe „rot“ aus. Bewohner der „roten Zone“ hätten dann 72 Stunden Zeit, ihre Häuser zu verlassen und es würde zu einer Massenevakuierung kommen. Die letzte Evakuierungsübung im Phlegräischen Gebiet fand allerdings vor vier Jahren statt. Die letzte Übung am Vesuv liegt sogar 17 Jahre zurück. Dort sind es etwa 670.000 Einwohner.

Neapel: Evakuierungsübungen müssen fortgesetzt und Fluchtwege überarbeitet werden

Angesichts der aktuellen Situation liegt es jedoch nahe, so bald wie möglich mit einer Reihe von Tests fortzufahren. Der Nationale Katastrophenschutz plant daher, bis Ende des Jahres eine neue Übung durchzuführen, berichtet La Repubblica.

„Die Pläne müssen durch öffentliche Arbeiten umgesetzt werden, die eine Verbesserung der bestehenden Fluchtwege ermöglichen, aber sie müssen unbedingt gestärkt werden“, zitiert die italienische Tageszeitung den Bürgermeister von Bacoli, Giosy Della Ragione. „Man müsse mit der Arbeit zeitnah beginnen. Andernfalls bestehe nicht nur die Gefahr, dass Pläne wirkungslos bleiben, sondern auch die Glaubwürdigkeit gegenüber den Bürgern gehe verloren, denen man erklären müsste, dass sie das Gebiet durch einen Engpass verlassen müssen“, so der Bürgermeister weiter. (Vivian Werg)