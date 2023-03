Italien will totales Rauchverbot auch im Freien: Neue Regeln sollen auch für E-Zigaretten gelten

Von: Martina Lippl

Rauchverbot in Italien soll radikal ausgeweitet werden. Die Verschärfung soll auch für E-Zigaretten gelten. © imago

Italien plant beim Rauchen striktere Verbote. Das Rauchverbot soll im Freien ausgeweitet werden. Auch E-Zigaretten sind betroffen. Bei einem Verstoß droht 275 Euro Bußgeld.

Rom – Unter freiem Himmel könnte das Rauchen in Italien bald verboten werden. Der Gesetzesentwurf des italienischen Gesundheitsministers Orazio Schillaci liegt laut der italienischen Zeitung La Stampa auf dem Tisch und wirbelt einigen Rauch auf. „Vom totalen Rauchverbot an öffentlichen Orten“, ist in italienischen Medien die Rede. „Für Raucher brechen schwere Zeiten an“, titelt das Nachrichtenportal Südtirol News. Denn: die neue Regeln sollen auch für E-Zigaretten gelten.

„Qualmen“ oder „Dampfen“ in Parks und an Bushaltestellen oder auf einer Fähre sind dann künftig tabu, wenn sich Kinder oder schwangere Frauen im Umkreis von zwei Metern aufhalten. Das Dolce Vita ohne den blauen Dunst trifft auch Restaurants. Lokale und Espresso-Bars müssen im Außenbereich für Tische eine spezielle Raucherzone schaffen. An italienischen Flughäfen sollen Raucher-Lounges abgeschafft werden.

Neues Rauchverbot in Italien: „Übertrieben“ findet Ex-Raucher Matteo Salvini

Ziel des neuen Rauchverbots ist der Schutz der Bevölkerung. Doch die strengen Verbote gehen einigen in der italienischen Regierung zu weit. Lega-Chef und Infrastrukturminister Matteo Salvini stellt sich dagegen. „E-Zigaretten helfen so vielen Menschen, auf normale Zigaretten zu verzichten“, schreibt Salvini auf Twitter. Als Ex-Raucher, der vor vier Jahren aufgehört hat zu rauchen, hält er das Rauchverbot im Freien für übertrieben.

Wer sich nicht an die Rauchverbote hält, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. 250 Euro kostet demnach die Strafe, die sich allerdings bei einer Bezahlung innerhalb von 60 Tagen auf 50 Prozent reduziert. Verkehrspolizisten oder Polizeibeamte können die Rauch-Knöllchen ausstellen. Die Höhe der Strafe orientiert sich an einem Verstoß bei dem inzwischen schon langjährigen Rauchverbot in Innenräumen. Seit 2005 gilt in Italien ein Rauchverbot in allen öffentlichen Gebäuden, Restaurants und Espresso-Bars. Im Auto ist das Rauchen seit 2015 untersagt, wenn Kinder oder Schwangere mit an Bord sind. (ml)