Nach Urlaubssaison: Zahlreiche Italiener suchen nach Schätzen am Strand – und finden kuriose Gegenstände

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

In einer Akademie können Italiener lernen, wie man mit Metalldetektoren nach Schätzen suchen kann. Ein Experte berichtet von seinen kuriosen Funden.

Cesenatico – Wenn Urlauber die Strände Italiens verlassen, fängt die Saison der Schatzsucher an. Ausgestattet mit Metalldetektoren suchen sie an den leeren Stränden nach wertvollen Gegenständen wie Schmuck oder Münzen. Schätzungsweise 25.000 bis 30.000 Italiener teilen das Hobby, wie Leonardo Ciocca, ein Branchenexperte, erzählt. Der Spaß an dem sogenannten Sondeln geht so weit, dass selbst ein italienisches Hotel das Ausleihen von Metalldetektoren anbietet.

Italien: „Wie ein Kind auf Schatzsuche“ – Bis zu 30.000 Menschen sondeln

„Es ist eine Leidenschaft, die einen ins Freie führt, es ist gut für den Körper, es entspannt“, erzählte Ciocca dem Portal ilmessaggero.it. Es gehe auch um das Geheimnisvolle. „Es gibt uns das Gefühl, wie Kinder auf Schatzsuche zu sein“, so der Experte. Ciocca ist bei den italienischen Sondengänger allseits bekannt. Er gilt als der führende Experte in diesem Bereich und publizierte bereits mehrfach zu dem Thema. Cesenatico, eine Stadt an der Adria, hat sich zur inoffiziellen Hauptstadt der Sondengänger entwickelt. Dort baute der Experte auch eine Firma auf, die sich auf Metalldetektoren spezialisiert hat.

Ein Mann sucht am Strand nach vergrabenen Gegenständen (Symbolbild). © Luzia Geier/dpa

Im Laufe der Jahre hat Ciocca schon so einiges angetroffen. Das Merkwürdigste, dass der Experte je gefunden hat, war ein Spekulum. Dabei handelt es sich um ein Instrument, das Gynäkologen für die vaginale Untersuchung verwenden. Aber auch Zahnersatz, Goldzähne und Sexspielzeuge konnte er bereits finden. Zu seinen Lieblingsfunden gehören „Objekte mit einer Geschichte“, wie Ciocca weiter erzählte. Dazu zählen etwa Grabenarbeit oder andere künstlerische Kreationen, die von Soldaten im Krieg angefertigt wurden. Hierfür verwendeten sie alte Munitionsreste oder etwa Stacheldraht, um neue Kunststücke herzustellen, wie der Experte erklärte. Erst vor wenigen Monaten fand ein Mann in Polen Münzen aus dem 17. Jahrhundert.

Schatzsuche in Italien: Akademie gibt Unterricht zum Sondeln

In Cesenatico gründete Ciocca auch eine Akademie, bei der angehende Sondengänger theoretischen und praktischen Unterricht erhalten, wie die Berliner Morgenpost berichtete. Im Frühjahr findet der sogenannte „Garret Contest“ statt, ein Wettbewerb, bei dem sich Hunderte Teilnehmer aus aller Welt auf die Suche nach vergrabenen Schätzen machen. Wer sich einmal am Sondeln ausprobieren möchte, kann dies im nahe gelegenen Ort Milano Marittima im Hotel Esedra machen. Laut ilmessaggero.it können sich Gäste des Hotels Metalldetektoren ausleihen, um selbst auf die Suche zu gehen.

Auch im Netz ist das Sondeln beliebt. In zahlreichen Foren tauschen sich viele Sammler über ihre Erfahrungen aus und teilen ihre Errungenschaften. Nicht alle Gegenstände dürfen die Sondengänger behalten, erklärte Ciocca. So müssen etwa gefundene Eheringe im Fundbüro abgegeben werden.

In Deutschland ist das Sondeln laut dem Bußgeldkatalog an den meisten öffentlichen Stränden, Badeseen und Spielplätzen erlaubt. Doch es gibt auch Grenzen. Wer an Orten sondelt, an denen es untersagt ist oder wenn jemand keine entsprechende Genehmigung hat, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. (vk)