Schießerei im beliebten Urlaubsort Jesolo – Touristen fliehen in Panik

Von: Martina Lippl

Teilen

Urlaub in Italien: Ein Bademeister sitzt unter einem Sonnenschirm am Strand. (Symbolbild) © imago

Schockmomente im italienischen Badeort Jesolo. Mitten in der Fußgängerzone feuert ein Mann Schüsse ab – vor den Augen von zahlreichen Urlaubern.

Jesolo – Gerade bei Familien ist der italienische Urlaubsort Jesolo (Venedig) beliebt. Doch auf der Flaniermeile der Stadt an der Adria sind Dienstagnacht plötzlich Schüsse gefallen. Vor einer Bar eskalierte ein Streit. Zahlreiche Touristen sollen Augenzeugen der Bluttat gewesen sein, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ansa.it.

Schießerei im italienischen Badeort Jesolo – Tatverdächtiger auf der Flucht

Gegen 23.30 Uhr feuerte ein Mann zwei Schüsse ab. Einer davon traf seinen Rivalen in den Rücken. Er sei laut Zeugenaussagen auf der Flucht gewesen, konnte sich wieder aufraffen und floh. Auch der Schütze flüchtete demnach vom Tatort. Urlauber sollen vor Panik geflohen sein, heißt es. Der Verletzte wurde von der Polizei aufgegriffen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Opfer schwebe nicht in Lebensgefahr. Der Mann mit der Waffe ist weiter flüchtig.

Kriminalität in Italien: Schüsse auf der Flaniermeile im Urlaubsort Jesolo

Am Mittwoch suchten die Ermittler noch im Bereich zwischen Via Verdi und Piazza Marina nach Spuren. Auch die Aufnahmen der Überwachungskameras rund um den Tatort sollen ausgewertet werden und könnten Hinweise geben.

Bürgermeister von Jesolo: „Jesolo ist ein sicherer Ort und die Situation wird ständig überwacht“

Der Vorfall mitten in der Fußgängerzone erschüttert Jesolo. Die italienische Stadt befürchtet einen Schaden für den Tourismus in der Sommersaison. Tourismus- und Wirtschaftsverbände setzen auf die Polizei und die zuständigen Behörden, für Sicherheit zu sorgen. Jesolo sei eine sichere Stadt und müsse weiterhin alles tun, um dies zu bleiben – so der Tenor.

„Polizei und Carabinieri griffen sofort ein, indem sie einen der Beteiligten blockierten, und das bedeutet, dass das System funktioniert, wenn etwas Ernstes passiert“, sagte der Bürgermeister von Jesolo De Zotti, wie das jesolo-magazin.com berichtet. „Jesolo ist ein sicherer Ort und die Situation wird ständig überwacht“, betont er. Es müsse daran gearbeitet werden, dass die Sicherheit sich weiter verbessere.

Auch andere Urlaubsorte in Italien haben Probleme: In den Wäldern um die Urlaubsregion am Lago Maggiore jagt die Polizei Drogen-Banden. 24 Verhaftungen in vier Monaten gab es 2022 bereits. Nun bitten die Carabinieri auch Touristen um Hilfe. (ml)

In Jesolo an der Adria trübten vor kurzem glibbrige Meeresbewohner den Badespaß. Da sorgte eine Frau für Aufsehen: Sie sammelte am Strand Quallen ein – zum Abendessen.