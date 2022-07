Bikinis verboten! Strandort in Italien verhängt sogar hohes Bußgeld - „Gegen den Anstand“

Die italienische Strandstadt Sorrent hat ein Bikini-Verbot erlassen. Auch Urlaubern droht nun eine saftige Strafe. Und auch Männer sollten Extra-Bekleidung mitbringen.

Sorrent - Italien wird gerade von einer Hitzewelle heimgesucht. Da fallen gerade in Strandnähe oft möglichst viele Hüllen. Doch genau diesem Verhalten will das bei Touristen beliebte Strandstädtchen Sorrent nahe Neapel nun ein Ende bereiten.

In Sorrent gilt nun ein Bikini-Verbot in den Straßen der Ortschaft erlassen. Bei einem Verstoß gegen die Regel drohen Touristen jetzt Strafen von bis zu 500 Euro. Das berichtet unter anderem die englische Times. Doch nicht nur Bikini-Fans müssen in Sorrent nun Extra-Bekleidungsstücke mitbringen: Denn die Strafen gelten auch für Besucher, die oben ohne durch die Stadt laufen.

Bikini-Verbot in Italien: Küstenstadt verhängt sogar Bußgeld

Keine Sorge muss man allerdings am Strand haben, oder wenn man sich an einem Pool aufhält. Doch, wer sich schnell ein Panini oder ein Gelato in einer der Gassen des malerischen Städtchens besorgen möchte, der sollte sich nun eben schnell etwas überziehen.

Doch wie kommt man in Sorrent zu der neuen Regel?

Nach Angaben des Bürgermeisters Massimo Coppola würden knapp bekleidete Urlauber bei den Einheimischen „Unwohlsein und Unbehagen“ auslösen. Für die Mehrheit seiner Wähler würden Bikini- oder -Oben-Ohne-Spaziergänger „gegen den Anstand, der das zivilisierte Zusammenleben auszeichnet“, verstoßen, zitiert die Times Coppola weiter. Zudem befürchte er, dass der Ruf seiner Stadt durch zu viel nackte Haut geschädigt werden könne. Deshalb kontrolliert die Polizei nun die neue Kleiderordnung.

Kleiderordnung in Italiens Städten: Auch andernorts sind Bikinis nicht erlaubt

Und: Sorrent ist mit seiner Regel nicht allein. In Praia a Mare in Kalabrien ist etwa neben dem Tragen von unangemessener Kleidung auch das Barfußlaufen verboten. In Rapallo in Ligurien weisen Straßenschilder die Touristen auf die dortige Kleiderordnung hin, wie unter anderem die dailymail berichtet.

Ebenfalls Vorsicht geben sollten Urlauber in Sachen Autofahren: Die Verbote und Pflichten für das Autofahren in Italien gibt es hier im Überblick. (rjs)