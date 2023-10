Italien beschlagnahmt 2.500 Liter Schmuggelbier aus Deutschland: Brenner-Polizei glaubt Ausreden nicht

Von: Richard Strobl

Mautstelle auf der Autobahn 22 bei Sterzing. (Symbolbild) © IMAGO/Manngold

Die italienische Polizei hat kurz nach dem Brenner eine große Menge Schmuggelbier aus Deutschland beschlagnahmt. Die Ausreden der Fahrer halfen nichts.

Sterzing – Nur knapp zehn Minuten blieb die Schmuggelfahrt unbemerkt. Kurz nach der italienischen Grenze entdeckte die italienische Polizei eine große Menge Bier aus Deutschland – offenbar Schmuggelware, so der Vorwurf.

Die Kontrolle fand laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagantur Ansa an der Brenner-Autobahn A22 auf der Höhe Sterzing, also nur wenige Kilometer nach dem Grenzübergang, statt. Insgesamt 2.500 Liter „Schmuggelbier“ stellten die Beamten der Guardia die Finanza – die in Italien für solche Vergehen zuständige Polizeieinheit – sicher.

Italiens Polizei sichert 2.500 Liter deutsches Schmuggelbier

Das Bier war in insgesamt 62 Fässern gelagert und war dem Bericht nach für verschiedene Restaurants und Kneipen in ganz Italien vorgesehen. Gekauft worden war es in Deutschland und anschließend in unbeschriftete Transporter verladen. Begleitpapiere, die normalerweise für die Rückverfolgbarkeit von alkoholischen Getränken und etwaiger zu entrichtender Steuern mitgeführt werden müssen, konnten die Fahrer offenbar nicht vorzeigen.

Alle drei Fahrer waren Italiener, die dem Bericht nach die „unterschiedlichsten Begründungen“ für das Bier im Laderaum bei der Polizei angaben. Besonders ein Fahrer habe demnach versucht, die Polizisten davon zu überzeugen, dass die Fässer, die in seinem Transporter gefunden wurden, für seinen persönlichen Verbrauch bestimmt seien.

Deutsches Schmuggelbier in Italien entdeckt: Brenner-Polizei glaubt Ausreden nicht

Da er über 1000 Liter Bier geladen hatte, hielt die Guardia di Finanza dies offenbar zunächst für unwahrscheinlich. Das gesamte Bier wurde vorläufig beschlagnahmt. Die Fahrer wurden bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen des Verdachts der Steuer-Umgehung angezeigt.

In anderen Teilen Italiens steht unterdessen etwa auch die Mitnahme von Kieselsteinen und Steinen unter Strafe. Bis zu 3000 Euro Strafe drohen nun deshalb einigen Italien-Touristen.