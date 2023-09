Tausende Tiere in der Ferienwohnung: Familie durchlebt in Italien-Urlaub „persönlichen Albtraum“

Von: Maximilian Hertel

Die Insel Sardinien, ein beliebtes Reiseziel bei deutschen Urlaubern. © IMAGO/imageBROKER/Franz Walter

Anstelle von Sonne, Strand und Entspannung findet eine Familie im Urlaub auf Sardinien das große Krabbeln vor. Eine Beschwerde bringt zunächst nichts ein.

Sardinien – Wenn der Familienurlaub in Italien zum Albtraum wird: Verzweifelt startete eine junge Familie einen öffentlichen Hilfeaufruf. Die Mutter von einjährigen Zwillingen berichtete von grauenhaften Zuständen in der Ferienwohnung auf Sardinien.

Bekannt ist Sardinien insbesondere für die traumhaften Strände und das erholsame Klima. Allerdings ist das nicht der erste Vorfall mit Kleintieren auf der italienischen Urlaubsinsel, Mücken haben zuletzt auf Sardinien das West-Nil-Virus verbreitet.

Urlaubs-Albtraum in Italien – Familie wird von tausenden Tieren belagert

Im Italien-Urlaub fand besagte Familie allerdings ramponierte Möbel und eine schlechte Versorgung vor. Doch das schlimmste waren die ungebetenen Gäste in der Ferienwohnung. Von der vermeintlich traumhaften italienischen Mittelmeerinsel Sardinien wendete sich eine junge Mutter von Zwillingen verzweifelt in einer Videonachricht an die RTL-Urlaubsretter. Die 34-Jährige berichtete sichtlich schockiert von grauenhaften Zuständen.

Zunächst ahnte die Familie nichts Böses. Erschöpft von der Anreise bezogen die Mutter und ihr Ehemann mit den beiden Zwillingskindern sowie der Familienhund spät am Abend die Ferienwohnung auf Sardinien. Sie seien erst gegen 21 Uhr angekommen als es schon dunkel war und direkt ins Bett gefallen, berichtete die Frau dem TV-Sender. Am nächsten Morgen setzte dann anstelle des ersehnten Urlaubsfeelings der Schrecken ein.

Der Kühlschrank sei von Schnürsenkeln zusammengehalten worden. Überall lagen Kabel offen herum und Gas für warmes Wasser und zum Kochen habe es die ersten zwei Tage nicht gegeben. Doch das Schlimmste: Tausende Ameisen krabbelten durch die Wohnung und machten auch vor der Familie keinen Halt. Teils legten die Ameisen sogar ein aggressives Verhalten an den Tag.

Ameisenplage in der Ferienwohnung – Vermieterin blieb tatenlos

In der Videobotschaft an den Sender wurde das ganze Ausmaß des Ameisenbefalls sichtbar. Die Kinder haben rote Flecken auf Armen und Beinen – laut ihrer Mutter das Resultat von Ameisenbissen. Auf dem Boden tummelten sich Straßen von Ameisen, sie hingen in der Kleidung, krabbelten in der Badewanne und attackierten sogar ein Wespennest an der Außenseite des Apartments.

Fast noch schockierender dabei war, dass die Vermieterin offenbar von dem Befall gewusst habe, so die Urlauberin. Von Ameisengift als Mittel der Schädlingsbekämpfung habe sie aufgrund der Kinder und des Familienhundes abgesehen, behauptete die Gastgeberin. Andere Maßnahmen gegen die Ameisenplage seien nicht getroffen worden. Die Familie wurde laut eigener Aussage mit dem Problem allein gelassen. Hausmittel gegen Ameisen nutzten nur wenig.

Urlaubsportale zunächst ohne Unterstützung bei „persönlichem Albtraum“ der Familie

Als die Hilfe seitens der Vermieterin der Ferienwohnung in Sardinen ausblieb, wendete sich Jana Nolte direkt an die Urlaubsportale Booking.com, das zuletzt von einer Betrugsmasche betroffen war, und Bookiply. Über diese hatte die Familie den Urlaub gebucht. Jedoch gab es nur wenig Unterstützung: Zwar habe Bookiply versucht, zwischen der Vermieterin und der Familien zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg. Das Portal könne kein Geld rückerstatten, sofern die Vermieterin des Apartments dem nicht zustimme, hieß es.

Erst als der „persönlichen Albtraum ihrer Familie“ von der Urlauberin an das Team der RTL-Urlaubsretter herangetragen wurde, kam Bewegung in die Sache. Vom TV-Sender mit den Bildern aus der Ameisen geplagten Ferienwohnung konfrontiert, reagierte Booking.com, berichtet RTL in einer Dokumentation. „Das Unternehmen entschuldigt sich für die Erfahrungen, die Jana Nolte mit ihren einjährigen Zwillingen und ihrem Mann in der Ameisen-Unterkunft machen musste“, berichtet der Sender. Kurzfristig wurde eine neue Unterkunft für die Familie organisiert, finanziert von dem Reiseportal. Auch eine Teilrückerstattung der Buchung sei versprochen worden. Außerdem wolle man der Sache nachgehen und den Vorfall weiter untersuchen.