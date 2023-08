Gravierende Mängel in Italiens Badeanstalten: Carabinieri greifen durch

„Unregelmäßigkeiten“

In zahlreichen italienischen Badeanstalten wurden teils gravierende Mängel festgestellt. Die Behörden reagieren und schließen 20 Einrichtungen.

München – Aktuell befinden sich die Deutschen mitten in der Urlaubssaison. Fast im ganzen Land sind Ferien und viele haben frei. Dann machen sich viele auf den Weg ans Meer, was allerdings auch zu vollen Straßen führt. Italien ist dabei ein sehr beliebtes Reiseziel für die Deutschen. Doch hier wurden gravierende Mängel an Badeanstalten festgestellt – nicht ohne Konsequenzen.

Mängel in italienischen Badeanstalten: fast ein Drittel mit „Unregelmäßigkeiten“

Mitten in der Urlaubssaison startete die, auf Gesundheitsschutz spezialisierte Carabineri-Einheit der italienischen Polizei, eine Kontrolle der Badeanstalten im gesamten Land. Dabei hat man erhebliche Mängel festgestellt. Bei knapp einem drittel (31 Prozent) der kontrollieren Anstalten, hat die Einheit dabei „Unregelmäßigkeiten“ entdeckt. Das entspricht 257 von 838 kontrollierten Betrieben.

+ Zahlreiche Badeanstalten in Italien weisen Mängel auf. © Imago/franky242

20 der geprüften Badeanstalten hingegen, mussten den Restaurant- und Barbetrieb wegen schwerer hygienischer oder baulicher Mängel einstellen. Die von den Ermittlern festgestellten Unregelmäßigkeiten bezogen sich größtenteils auf Hygienemängel in Küchen und Orten der Essenszubereitung. Zwei Tonnen an Nahrungsmitteln mussten beschlagnahmt werden, da die Verbrauchsdaten abgelaufen waren oder sie falsch gelagert, oder gekühlt wurden.

Badeanstalten (Stabilimenti balneari) Badeanstalten sind in Italien feste Bereiche am Strand, an denen man sich Liegen und Sonnenschirme mieten kann. Es stehen Duschen, Toiletten und Umkleiden zur Verfügung und oft gibt es auch Bewirtung. Die Badeanstalten sind kostenpflichtig und gehören fest zur italienischen Strandkultur.

So wurde in einem Betrieb beispielsweise 90 Kilogramm ranziges Olivenöl, sowie mehrere Kilogramm falsch gefrorenes Geflügelfleisch gefunden worden. Doch nicht nur im Ausland verzeichnen Behörden Mängel bei der Hygiene. Auch ein Münchner Gastronomie-Betrieb fiel bei der Hygienekontrolle durch.

Probleme bei Badeanstalten in Italien: illegale Partys

Zudem wurden in einigen Betrieben illegale Partys veranstaltet, die Betreiber nutzten die Einrichtungen als Vergnügungsstätten des Typs „Open Air Disko“. In einer Badeanstalt waren es 500 Teilnehmer. Italien-Urlauber aufgepasst, fährt man hier in den Urlaub, gibt es so einige Gesetze, die man kennen sollte.

Rubriklistenbild: © Imago/franky242