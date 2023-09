Italienische Urlaubs-Insel muss sich auf Afrika-Hitze gefasst machen

Von: Momir Takac

Italien herrscht gerade unbeständiges Wetter mit Regen vor. Doch schon bald kehrt der Hochsommer zurück – dank sehr heißer Luft aus dem Süden.

München – In Italien verhält sich das Wetter aktuell wie in Deutschland. Nach heißen Tagen ist Abkühlung angesagt. Doch auch in dem Urlaubsland geht es mit den Temperaturen zum Wochenende wieder aufwärts. Für alle, die einen Urlaub geplant haben: In der Mitte und im Süden wird es richtig heiß.

In Italien bahnt sich ein Wetterumschwung mit afrikanischer Hitze an

Bis dahin ist Durchhalten angesagt. Für den Donnerstag und Freitag prognostizieren Meteorologen von ilmeteo.it Unwetter mit viel Regen. Davon betroffen ist vor allem der Norden Italiens, aber auch die Region Emilia-Romagna und der Adriaraum. Teils können bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Sardinien erwarten noch einmal hochsommerliche Temperaturen. © IMAGO/imageBROKER/Franz Walter

Und auch der Samstag wird vor allem in Piemont, dem Aostatal, Ligurien und der Lombardei niederschlagsreich. Im Nordwesten Italiens könnte es stürmisch werden. Weil ein Tiefdruckgebiet auf feuchte Luft aus dem Süden trifft, könnten auch Wirbelstürme entstehen. Temperaturen fallen in der Poebene auf 23 bis 25 Grad Celsius, im Norden steigt das Thermometer nicht über 20 Grad. Heiß bleibt es nur im Süden.

Afrika-Hitze beschert Sardinien Temperaturen von fast 40 Grad

Doch am Sonntag wird ein Wetterumschwung erwartet. Es liest sich wie Vorhersagen in Deutschland, wo es nach Unwettern zum Wochenende hin wieder sommerlich wird. Doch bei den Temperaturen legt Italien noch eine Schippe drauf. Es wird zwar nicht so heiß wie während der Hitzewelle im Juli, doch in der Mitte werden bis zu 34 Grad erwartet, auf der Insel Sardinien kratzt das Thermometer an der 40-Grad-Marke. Sogar in Mailand im Norden ist mit fast 30 Grad zu rechnen.

Grund hierfür ist sehr heiße Luft aus Afrika, die von Tunesien nach Italien strömt. „Dank des Anstiegs des subtropischen Hochdrucks wird die Sonne über den meisten Regionen wieder scheinen“, schreibt Meteorologe Mattia Gussoni auf ilmeteo.it. Das Hoch werde mindestens bis Mitte nächster Woche anhalten. Beste Aussichten für Urlauber also, die den Sommer verlängern wollen. Erst im August hatte Sahara-Hitze in vielen italienischen Städten Alarm ausgelöst. (mt)