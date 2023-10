Zwischenfall in Italien: Adria-Großstadt sperrt Flughafen wegen Möwen-Invasion

Von: Patrick Mayer

Teilen

Venedig muss seinen von Urlaubern stark frequentierten Flughafen vorübergehend schließen, weil ein großer Möwen-Schwarm Starts und Landungen an der Adria unmöglich macht.

Venedig – Italien erfreut sich eines wochenlang in die Länge gezogenen Spätsommers. Venedig an der Adria verzeichnete laut Online-Portal wetter.com am Freitag (13. Oktober) beispielsweise angenehme 23 Grad am Tag. In die malerische Lagunen-Stadt kommen indes ganzjährig Touristen aus aller Welt – nicht zuletzt aus den USA.

Flughafen Venedig an der Adria: Möwen-Schwarm bereitet in Italien Sorgen

Die Urlauber aus Amerika müssen freilich an die italienische Adriaküste fliegen, während viele Deutsche und Österreicher über die Brennerautobahn (Italienisch: Brennero) anreisen. An diesem Freitag funktionierte beim Anflug nach Venedig aber plötzlich nicht mehr alles wie gehabt.

Denn: Der Flughafen Venedig Marco Polo musste für eine Stunde geschlossen werden, da eine regelrechte „Möwen-Invasion“ den Flugbetrieb an der Lagune von Venedig störte. Das berichtete die italienische Tageszeitung la Nuova. Die Rollbahnen liegen dort direkt am Wasser, und die Vögel sammelten sich diesmal offenbar reihenweise auf dem Flugfeld. Das mögen Piloten in der Regel so gar nicht.

Direkt am Wasser gebaut: Der Flughafen Marco Polo von Venedig. © IMAGO / NurPhoto

Die Folge: Dem Bericht zufolge mussten zahlreiche Flüge mit Ziel Venedig umgeleitet werden, etwa nach Mailand, Verona oder Triest. Bitter für die Reisenden: Während Verona und Triest in Norditalien nicht weit entfernt liegen, trifft das für Mailand in der westitalienischen Lombardei sehr wohl zu.

Dem Bericht nach verzögerten sich auch etliche Abflüge. „Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Flughafen in Absprache mit Enav von 9.54 bis 10.45 Uhr geschlossen und einige Flüge wurden zu anderen Flughäfen wie Verona, Triest, Mailand umgeleitet“, erklärte die Betreibergesellschaft des Flughafens Venedig-Tessera in einer Mitteilung: „Um den Schwarm abzuwehren, wurden alle erforderlichen Hilfsmittel eingesetzt, darunter ein vom Falkner gesteuerter Falke und akustische Abschreckungsmittel. Dies sind Werkzeuge, die die Tierwelt respektieren und gleichzeitig Sicherheit gewährleisten können.“

Flughafen Venedig: Möwen-Schwarm zwingt Flüge nach Mailand und Verona

Denn: Italien ist leidgeprüft, was Kollisionen zwischen Vogelschwärmen und den Triebwerken von Flugzeugen betrifft. Ein Beispiel: Im September hatte ein Schwarm Vögel bei Turin eine Maschine der berühmten Kunstflugstaffel Frecce Tricolori zum Absturz gebracht. Bei dem Unfall kam laut la Nuova ein kleines Mädchen am Boden ums Leben.

In Venedig, wo zuletzt ein Busunglück mit Urlaubern für Schlagzeilen sorgte, passierte dagegen wegen der Umsicht der örtlichen Flugbehörden nichts. Um 11.20 Uhr kehrte der Flughafen stattdessen nach artgerechter Verscheuchung der Vögel schließlich wieder in den Normalbetrieb zurück. (pm)