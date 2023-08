Irres Italien-Verbot: Beliebte Urlaubsregion sagt Badelatschen mit Bußgeldern den Kampf an

Von: Mark Stoffers

Teilen

Die Bewohner der italienischen Insel Ischia greifen zu drastischen Mitteln. Bußgelder drohen für nackte Oberkörper oder sogar Badelatschen in der Gemeinde.

Ischia – Italien greift in diesem Sommer hart durch. Nicht nur hohe Preise, sondern auch strenge Verbote im Italien-Urlaub machten während der schönsten Zeit des Jahres im Land des Stiefels die Runde. Nun kommt ein weiteres in einer beliebten Urlaubsregion hinzu. Denn in Forio d‘Ischia soll es keine Urlauber mit nacktem Oberkörper in den Straßen des historischen Zentrums mehr geben, da es verboten ist, nur mit Badekleidung unterwegs zu sein.

Urlaubsregion in Italien geht gegen Badelatschen und nackte Oberkörper vor

Neben der Italien-Regel zur Klima-Anlage ist besonders skurril, dass der Urlaubsort auf der italienischen Insel im Golf von Neapel auch Barfußgängern und Badelatschenträgern in Zukunft den Kampf ansagt. In beiden Fällen drohen laut La Republicca sogar Bußgelder – wie beim Verbot von Biwaks, dem Konsum von alkoholischen Getränken und Spirituosen im Gemeindegebiet, insbesondere im historischen Zentrum, in der Nähe von Gewerbebetrieben und Marktflächen sowie in den Nebenanlagen öffentlicher Parkplätze, Schulen, Sportanlagen und Kulturstätten.

Forio macht keine Eingeständnisse: Die Touristenströme, die das Herz der größten der sechs Gemeinden der Insel bevölkern, müssen in Schach gehalten werden. Und es kommt eine Verordnung von Bürgermeister Stany Verde, die nach Angaben von La Republicca an die Notwendigkeit appelliere, den Anstand der Orte zu wahren.

Irres Italien-Verbot: Beliebte Urlaubsregion stellt Verhaltenskatalog auf – Geldstrafen bis 500 Euro

Während Italien wegen eines leeren Tellers für zwei Euro vor Wut schäumt, stellt die Insel eine Art Verhaltenskatalog auf, der bei Verstößen ähnlich wie am Gardasee mit Geldstrafen bis zu 500 Euro droht. Die neue Verordnung auf einer der schönsten Inselgruppen in Italien sieht außerdem „das Verbot vor, öffentliche Brunnen als Duschen oder Fußwaschbecken oder jedenfalls für andere Zwecke als die, für die sie bestimmt sind, zu nutzen“. Und dies ist ein neuer Teil einer umfassenden Saga: Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass die Bürgermeister der Phlegräischen Inseln im Golf von Neapel versuchen, die Massenwanderung der Touristen in den Sommermonaten einzudämmen.

Die Insel Ischia im Golf von Neapel geht gegen den Touristenandrang mit Verboten vor. © IMAGO / Panthermedia

Das führt zu lauten Zusammenkünften und, insbesondere im Zeitalter der sozialen Medien, zu Exzessen. Vom Eintauchen in die Blaue Grotte von Capri bis zum Werfen eines Fahrrads ins Meer, dem neuesten verrückten Trend von TikTok, der kürzlich in Lacco Ameno aufgezeichnet wurde. Und der Versuch, Touristen, die sich für die Inseln entscheiden, Ruhe zu garantieren, hatte bereits zu ähnlichen Verordnungen in Capri (es ist verboten, auf der Treppe des berühmten Platzes zu sitzen, um einen Snack zu essen) und in der Gemeinde Ischia geführt.

Italien-Verbot für Badelatschen: Immer wieder Fälle von Unhöflichkeit – „Könnte ein Buch daraus machen“

Das Badelatschen-Verbot auf der Insel gesellt sich zu den noch restriktiveren Regeln, die bereits in der Gemeinde Ischia erlassen worden sind. Diese hatte kürzlich Regelungen für den städtischen Anstand in den Umlauf gebracht: Artikel 13 ist fast eine Lektion im staatsbürgerlichen Sinne, da es verboten ist, Zigarettenstummel und Kaugummi auf den Boden zu werfen. Darüber hinaus dürfen Vögel nicht gefüttert werden. Spielerisch-sportliche Aktivitäten mit dem Ball sind im Stadtzentrum ebenso untersagt wie das Campen.

Eigentlich sollten diese Dinge zum guten Ton zählen, doch bei einem Spaziergang durch die zentrale Via Roma und den Corso Vittoria Colonna wird man offenbar immer wieder Zeuge von Verhaltensweisen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen. Das berichtet zumindest Rocco in seinem sozialen Profil, wo er von alltäglichen Vorfällen gewöhnlicher Unhöflichkeit erzählt. „Daraus könnte ich ein Buch machen“, sagte der Zeitungshändler am Ischia-Strand von Maronti in La Republicca. Ob die Bußgelder dennoch dabei helfen, dass die Mittelmeer-Region in Zukunft keine Touristen verliert, bleibt abzuwarten.