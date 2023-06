Mit Alkohol, Drogen oder Handy am Steuer: Italien bekommt 2023 massiv verschärfte Verkehrsregeln

Von: Nina Brugger

Wer mit dem Auto in den Italien-Urlaub fahren möchte, sollte aufpassen – am Dienstagabend wurden verschärfte Regeln für Autofahrer beschlossen.

München – Pizza, Pasta und ganz viel Dolce Vita. Dass sich viele Deutsche für einen Urlaub im schönen Italien entscheiden, ist kein Wunder. Laut dem Deutschen Reiseverband (DRV) lag Italien auf Platz Drei der beliebtesten Urlaubsziele im Jahr 2021. Das Land der Pizza und Pasta wird auch deshalb so gut und gern bereist, weil es sich so einfach mit dem Auto erreichen lässt. Doch Vorsicht! Hier sollte man nicht nur die Verkehrsregeln kennen, sondern auch die neuen Straßenregeln. Die haben nämlich am Dienstag (27.06.) einige Änderungen bekommen.

Verschärfte Verkehrsregeln in Italien: strenger bei Handys, Alkohol und Drogen am Steuer

Die neuen Verkehrsregeln richten sich gegen Alkohol und Drogen am Steuer, so das Tiroler Nachrichtenportal stol.it. Die Straßen sollen so sicherer werden, es gilt eine Nulltoleranz-Politik für betrunkene oder unter Drogeneinfluss stehende Fahrer. Diese Regeln kommen jetzt:

Die 0,0-Promille-Regel gilt für alle, die bereits wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verurteilt wurden. Dabei muss das Auto mit dem sogenannten „Alcolock“-System ausgestattet sein. Dieses verhindert das Fahren, wenn der Alkohol einen anderen Wert als „null“ anzeigt. Achtung: Wer trotzdem mit Alkohol im Blut erwischt wird, kann mit bis zu 30 Jahren Führerscheinentzug rechnen.

bestehen. Drogenkonsum: Hier werden künftig Schnelltest bei Kontrollen eingeführt. Bei einem positiven Test wird der Führerschein für zwanzig Tage eingezogen. Wer nochmal erwischt wird, kann mit einem Fahrverbot von mindestens drei Jahren rechnen.

Hier werden künftig Schnelltest bei Kontrollen eingeführt. Bei einem positiven Test wird der Führerschein für zwanzig Tage eingezogen. Wer nochmal erwischt wird, kann mit einem Fahrverbot von mindestens drei Jahren rechnen. Minderjährige, die noch keinen Führerschein haben und unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto fahren, dürfen den Führerschein erst mit 24 Jahren machen.

Italien führt neue Regeln im Straßenverkehr ein – das ändert sich © Petra Nowack/Imago

Strengere Verkehrsregeln in Italien: Handy weglegen!

Neben verschärften Regeln für Alkohol und Drogen, will die Regierung auch bei der Handy-Nutzung durchgreifen. Wer auf der Fahrt ein Smartphone bedient und erwischt wird, den soll ein Führerscheinentzug von bis zu 15 Tagen erwarten. Wird durch die Nutzung des Handys ein Unfall ausgelöst, verdoppelt sich der Führerscheinentzug sogar.

Neue Verkehrsregeln auch für E-Roller: Italien führt Helm- und Versicherungspflicht ein

Zusätzlich kommen neue Regelungen für E-Roller. Während in Deutschland in der Vergangenheit ein Verbot von E-Scootern diskutiert wurde, so führt Italien neue Regeln für die Nutzung ein. Um die Verletzungsgefahr zu mindern, soll künftig eine Helmpflicht kommen sowie eine Versicherung abgeschlossen werden. Damit jedes Fahrzeug einem Besitzer zugeordnet werden kann, soll es außerdem eine Kennzeichenpflicht geben, so das Nachrichtenportal suedtirolnews.it.

Neben den Verkehrsregeln gibt es auch noch zahlreiche andere Regeln, die Sie im Urlaub in Italien beachten sollten.