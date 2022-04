Winter-Einbruch überrascht Italien: Vulkan Vesuv unter Schneedecke - Sturm sorgt vielerorts für Einsätze

Von: Jennifer Lanzinger

Der Winter kehrt Anfang April in viele Teile Europas zurück. (Symbolbild) © dpa

Der Winter ist nicht nur nach Deutschland zurückgekehrt, auch Italien freut sich vielerorts über eine dicke Schneedecke. Unwetter sorgten für zahlreiche Einsätze, ein Baum stürzte auf zwei Frauen.

Rom - Der Frühling hatte sich schon von seiner schönsten Seite gezeigt, da überrascht der Winter mit einem kurzfristigen Comeback. Nicht nur in Deutschland befinden sich aktuell viele Regionen unter einer dicken Schneedecke, auch andernorts in Europa ist der Winter zurück. Nun kann sich sogar Italien über kalte Temperaturen und Schnee freuen, sogar der Vulkan Vesuv wurde von dicken Flocken bedeckt.

Winter-Einbruch überrascht Italien: Vulkan Vesuv unter Schneedecke

Es ist etwas ganz besonderes, wenn in vielen Orten in Italien zeitgleich der Winter zuschlägt. Genau das ist nun übers Wochenende passiert, viele Regionen freuen sich über Schnee und frostige Temperaturen. Auf dem Vesuv etwa fiel am Samstag Schnee, der rund 1280 Meter hohe Vulkan bei Neapel im Süden des Landes war danach von einer weißen Schicht bedeckt. Und auch in anderen Teilen des Landes zeigte sich das Wetter ungewöhnlich kalt. Auch die bei Touristen beliebten Orte Cinque Terre in Ligurien oder die Urlaubsinsel Sardinien wurden am Wochenende vom Winter-Wetter und einer Schneedecke überzogen.

Wetter in Italien: Starker Temperaturrückgang - Zahlreiche Einsätze nach Unwetter

Wie der italienische Nachrichtensender rainews berichtet, ist vor allem in Süditalien ein starker Temperaturrückgang verzeichnet worden. Demnach soll aber auch der Norden mehr als 100 Tage ohne Regen gewesen sein, nun haben dort Wind, Hagel und Regen für Abkühlung gesorgt. Auch nördlich von Mailand soll die Feuerwehr aufgrund des Unwetters zahlreich im Einsatz gewesen sein. Wie rainews weiter berichtet, sollen die Äolischen Inseln nördlich von Sizilien aufgrund stürmischer See vom Festland abgeschnitten gewesen sein.

Vor allem in Mittel- und Süditalien traten vielerorts plötzliche Gewitter auf, das berichtet auch die dpa. In Rom schlug beispielsweise ein Blitz in einen Baum des Parkes Villa Borghese ein. Der Baum stürzte um und traf zwei Frauen, eine der beiden Frauen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

