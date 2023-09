Jugendliche prügeln Ziege vor laufender Kamera tot – riesiger Aufschrei in Italien

Von: Christoph Gschoßmann

14 junge Menschen prügeln eine kleine Ziege tot, lachen und filmen sich dabei. Tausende fordern nun Konsequenzen für die Täter.

Anagni – Aufschrei nach einem furchtbaren Fall von Tierquälerei in Italien: Fast 50.000 Menschen haben sich der Online-Petition auf der Website change.org angeschlossen, wo sie Gerechtigkeit für eine kleine Ziege fordern. Die Verantwortlichen für den Tod der kleinen Ziege, die von einer Gruppe Jugendlicher während einer Geburtstagsfeier auf einem Bauernhof in Anagni mit brutalen Schlägen und Tritten getötet wurde, sollen nicht ungestraft davonkommen.

Die Täter hatten die Leiche der Ziege, nachdem diese bereits tot war, unter Gelächter über einen Zaun geworfen und alles auf Video dokumentiert. Durch einen Post bei Instagram wurde die Öffentlichkeit darauf aufmerksam.

Vier Jahre Gefängnis möglich für Tierquäler von Agnani

Die Initiatoren der Petition fordern, dass „in Anagni Gerechtigkeit für die Ziege geschaffen wird.“ Die Jungen hatten die Gewaltmomente mit einem Smartphone gefilmt und das Video anschließend geteilt. Gegen 14 junge Menschen wird wegen der Episode ermittelt. Unter ihnen sind auch Minderjährige, wie ein 17-Jähriger. Gegen ihn wird die Anwendung des Gesetzes 544 bis beantragt, das Strafen von bis zu vier Jahren vorsieht. „Wer grausam oder unnötig den Tod eines Tieres verursacht, wird mit einer Freiheitsstrafe von vier Monaten bis zu zwei Jahren bestraft“, heißt es dort. „Kein Tier sollte misshandelt oder, schlimmer noch, getötet werden! Verhindern wir diese Taten!“, heißt es in der Petition.

Die Wut unter den Tausenden Menschen, die die Petition unterzeichnen, ist so groß. „Es ist richtig, dass die Schuldigen für solch eine unwürdige Tat bezahlen“, schreibt einer der Unterzeichner. Es gibt viele, die harte Strafen fordern. „Ich unterschreibe, weil ich möchte, dass Kriminelle im Gefängnis eingesperrt werden.“ Die 20.000-Einwohner-Stadt Anagni liegtin der Provinz Frosinone in der Region Latium.

„Schockiert und bestürzt über solch grundlose Grausamkeit“

Die Vereine „Leal Odv“ und „Le Zampe che da una Mano Odv“ haben eine Beschwerde gegen die Jungen eingereicht, und demonstrierten in den Straßen von Fiuggi. Sie forderten eine exemplarische Bestrafung. „Wir sind schockiert und bestürzt über solch grundlose und unmotivierte Grausamkeit“, erklärten die Anwälte Giada Bernardi und Rosaria Loprete. „Kinder, denen es Spaß macht, ein Tier zu schlachten, sind das Ergebnis von Familien, die keinen Respekt vor dem Leben vermittelt haben: Wer heute das Töten eines Tieres amüsant findet, wird morgen seinen Frust an einem Menschen auslassen.“

Dass Ziegen durch Menschenhand sterben, hat nicht nur in Italien, sondern auch hierzulande System. Laut dem Statistischen Bundesamt werden allein in Deutschland jährlich zwischen 15.000 und 20.000 Ziegen geschlachtet, was etwa 49 Ziegen pro Tag bedeutet. Vielleicht kann ein Fall wie dieser zum Nachdenken anregen, diese „Normalität“ zu überdenken.

Ein Tierquäler verletzte zwei Katzen in Neuburg schwer, eine dritte wird noch vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe. Ein Mann soll indes Ratten gebraten haben und steht vor Gericht. (cgsc)