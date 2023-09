Frau verliert ihren Job – und gewinnt kurz danach 109 Millionen Euro im Lotto

Von: Emanuel Zylla

Wie viel Glück kann man haben? Eine Frau aus Frankreich spielt Lotto und wird zur Multimillionärin. Nun ist es ihr egal, zuvor arbeitslos geworden zu sein.

Morbihan – Was die anonyme Lottogewinnerin aus der Bretagne in Frankreich über ihren plötzlichen und unverhofften Lottogewinn gesagt hat, das dürften viele dem Lotto abgeneigte Menschen denken: „Es scheint, dass ich eine größere Chance hatte, vom Blitz getroffen zu werden, als im Lotto zu gewinnen.“ Doch sie gewann tatsächlich den Jackpot der „EuroMillions“ der französischen Lotteriegesellschaft Française des Jeux (FDJ).

Satte 109.268.140 Euro standen auf dem symbolischen und übergroßen Gewinn-Scheck. Eine Rekordsumme in diesem Jahr, wie FDJ mitteilt. Den Scheck hat die 50-jährige Gewinnerin von Stéphane Pallez, die FDJ-Generalpräsidentin, am 20. September in Morbihan in der südlichen Bretagne überreicht bekommen. Dieser Moment muss wie ein Traum für den Glückspilz gewesen sein, der nicht einmal regelmäßig einen Lottoschein ausfüllt. Der vom 1. September wird nun ihr Leben verändern.

Die anonyme Gewinnerin erhält von FDJ-Präsidentin Stéphane Pallez den gigantischen Scheck, der die gewaltige Summe anzeigt. Die 50-Jährige weiß schon genau, was sie mit ihrem Lottogewinn anstellen möchte. © Française des Jeux

Glück im richtigen Moment: Lotto-Gewinnerin aus Frankreich verliert zuvor Job

Daran geglaubt habe sie nie, als sie ihr Los nach der Ziehung der Gewinnzahlen am 1. September über den Verkaufstresen der Lotto-Annahmestelle schob. Sie habe vielleicht maximal an einen 10-Euro-Gewinn gedacht. Online habe sie dann die Gewinnzahlen verglichen – mehrfach. „Es ist unvorstellbar. Ich habe viele Minuten damit verbracht, die Zahlen auf meinem Ticket mit denen zu vergleichen, die ich auf dem Bildschirm gesehen habe“, sagt sie.

Die Quittung habe sie von da an nicht mehr aus den Augen lassen wollen und habe sie in der Handtasche verstaut. „Ich habe sogar mit der Tasche unter der Schulter den Rasen gemäht“, erzählte die Gewinnerin und musste lachen. In Deutschland fand übrigens vor kurzem eine andere 50-jährige Lottospielerin ihre Eurojackpot-Quittung nur durch Zufall und wurde Millionärin.

Das Timing für den Gewinn hätte bei der Französin derweil kaum besser sein können, wie die 50-Jährige der Lotteriegesellschaft erzählte. Sie sei nämlich kurz vorher von ihrem Arbeitgeber entlassen worden. „Ich habe mir große Sorgen gemacht, aber der Druck der Arbeit ist nun vorbei“, sagte sie erleichtert. Tatsächlich möchte sie aber nicht den Rest ihres Lebens in der Hängematte mit Schirmchendrink verbringen. Stattdessen will sich die frischgebackene Millionärin intensiv und ehrenamtlich in Vereinen engagieren.

Haus kaufen und die Welt bereisen: Millionen-Gewinn in Frankreich schon gut angelegt

Was die glückliche Französin mit dem Gewinn machen möchte, dürfte der Traum vieler Lotto-Zocker sein. Sie will sich ein Haus kaufen und viel reisen: „Ich war nie Haus-Eigentümerin. Für mich ist es ein Traum.“ Für die Jackpot-Gewinnerin geht die Reise nun erstmal nach Mexiko und Thailand. Zudem möchte sie auch ihre Lieben an ihren Millionen teilhaben lassen: „Ich möchte eine Spur hinterlassen, ein Vermächtnis, das künftigen Generationen zugutekommt.“

In Deutschland kann man ab dem 1. November „nur“ 50 Millionen Euro beim Lotto gewinnen. Trotzdem müssen dabei sechs richtige Zahlen plus die Superzahl gefunden werden. (zy)