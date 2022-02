„Unerträgliches Drama“: Kugel trifft 25-jährige Wanderin, die noch vor Ort stirbt

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Eine Jägerin sitzt mit ihrer Bockbüchsflinte auf einem Hochsitz. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Die Schützin ist erst 17 Jahre alt. Nun debattiert Frankreich über die Jagd-Regeln. Auch die Organisation von Brigitte Bardot meldet sich zu Wort.

Cantal/Frankreich - In Frankreich ist die Debatte um Jagd-Regeln neu entflammt - Anlass ist der tragische Tod einer 25-Jährigen. Sie wanderte im französischen Département Cantal, als eine Kugel sie tödlich traf. Laut übereinstimmenden Medienberichten war es ein Fehlschuss einer 17-jährigen Jagdscheinbesitzerin.

Die junge Frau erlag trotz ärztlicher Bemühungen noch vor Ort ihren Verletzungen. Das Unglück ereignete sich am 19. Februar im Zentralmassiv des Landes. Die 17-Jährige jagte Wildschweine, die in der Region als Plage gelten. Gleichzeitig häufen sich Jagdunfälle in Frankreich.

Wie unter anderem der regionale öffentlich-rechtliche Sender France Bleu berichtet, befindet sich die 17-Jährige seither in Polizeigewahrsam - bis mindestens Montag (21. Februar). Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung. Nach Informationen der Lokalzeitung La Montagne steht die 17-Jährige unter Schock und wird medizinisch betreut. „Sie wurde negativ auf Rauschgift und Alkohol getestet“, zitiert der Bericht den Staatsanwalt von Aurillac.

Jagdschein-Debatte nach Unglück in Frankreich im Präsidentschaftswahlkampf

Nun ist kurz vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich in dem Land eine Debatte zu dem Thema entbrannt. Frankreich ist das einzige EU-Land, dass während der Jagdsaison das Jagen an jedem Tag erlaubt, auch am Wochenende. Italien, Großbritannien, die Niederlande oder Portugal haben strengere Regeln.

Biodiversitäts-Staatssekretärin Bérangère Abba nannte den Fehlschuss auf Twitter ein „unerträgliches und inakzeptables Drama“. Sie sprach den Angehörigen ihr Beileid aus und betonte, dass „Entscheidungen folgen werden, damit so etwas nie wieder passiert“.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“

Laut Zahlen, die Abbas Ministerium sowie der nationale französische Jagdverband im November 2021 publizierten, wurden in Frankreich 3325 Jagdunfälle seit dem Jahr 2000 gezählt, 421 Menschen kamen dabei ums Leben.

Wie der Sender France Info vorrechnete, sank die Zahl in dieser Zeitspanne um etwa 40 Prozent, und die der tödlich verlaufenden Fälle um 70 Prozent. Im Jahr 2021 seien die Fälle allerdings wieder gestiegen. In neun von zehn Fällen sei das Opfer der Jagende selbst (etwa durch falsche Handhabung des Gewehrs), oder ein anderer Jagender.

Jagd-Tragödie mit toter 25-Jährigen: „Wir erwarten eine Antwort der Regierung“

Für Christopher Marie in der Debatte kein Argument. Er ist Sprecher der Tierschutzorganisation der französischen Filmschauspielerin Brigitte Bardot. „Sei Jahren fordern wir ein Jagdverbot an Wochenenden“, twitterte er zu dem Vorfall. Dem Sender France Info sagte er jetzt bezüglich der Statistik: „Offensichtlich sinken die Zahlen, aber es gibt heute auch weniger Jäger als vor 40 Jahren.“ Und mit Blick auf das Unglück in Cantal und in Richtung des Präsidenten Emmanuel Macron: „Wir erwarten jetzt eine echte Antwort der Regierung.“ (frs)