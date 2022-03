„Hab den Kassenzettel auch noch“ - Kaufland-Kunde hat kuriose Umtausch-Bitte nach 27 Jahren

Von: Tom Offinger

Teilen

Der Umtausch einer gekauften Ware ist seit vielen Jahren Gang und Gebe in deutschen Supermärkten. Ein Kaufland-Kunde sorgt mit einer kuriosen Anfrage für Gelächter auf Twitter.

Jena - Wie lange heben sie im Schnitt ihre Einkaufszettel auf? Bis zum nächsten Großeinkauf oder vielleicht sogar bis die Garantie auf ein gekauftes Produkt ausläuft? So oder so ist es immer hilfreich, seine Kassenzettel oder Kaufbelege länger aufzubewahren - schließlich kommt es nicht selten vor, dass man bei einem Problem oder Schaden noch nachträglich eine Reklamation angeben möchte.

Kaufland-Kunde bei Twitter: Umtausch auch nach 27 Jahren möglich?

Ein Kaufland-Kunde treibt dieses Vorgehen auf die Spitze. Auf Twitter postete der User „dieserAndereDad“ einen Kaufbeleg und das dazugehörige Produkt. Besonders kurios wird es allerdings, wenn man den Kassenzettel einmal genauer unter die Lupe nimmt: So weist er den Betrag nicht nur in „DM“ statt „€“ aus, auch das Datum sorgt für Belustigung in dem sozialen Netzwerk. Der Einkauf in einem Kaufland in Jena (Thüringen) stammt nämlich vom 14.10.1995 - fast 27 Jahre liegen zwischen dem Post und dem Fünf-D-Mark-Einkauf.

Auch die Begründung des User hat es in sich: „Hey @kaufland die Ausreden von 1988 ziehen nicht mehr“, schreibt „dieserAndereDad“ mit einem zwinkernden Auge. „Kann ich das Buch zurückgeben? Hab den Kassenzettel auch noch…“

Am dem gekauften Buch „Ausreden für Schüler“ nagt bereits der Zahn der Zeit, das Hardcover ist bereits an einigen Stellen verblichen, zudem zeugen die Ränder der Ausgabe von regelmäßiger Nutzung. Unter dem Post schwelgt ein weiterer User in Erinnerungen: „Das waren noch Zeiten. Keine 4,99 DM“. Der Supermarkt-Riese selbst hat sich zu dem kuriosen Post bislang noch nicht geäußert, auch ob es sich dabei um eine ernstgemeinte Anfrage handelt, ist unklar.

Nicht nur bei Kaufland: Umtausch von Waren - Stichwort Kulanz

Grundsätzlich ist eher nicht anzunehmen, dass Kaufland dem Gesuch des Users nachkommen wird. Zwar ist der Kassenzettel essentiell, um gekaufte Waren wieder zurückzutauschen, allerdings sind 27 Jahre ein sehr langer Zeitraum. „Viele Händler gestehen ihren Käufern ein auf 14 Tage beschränktes Rückgaberecht zu“, befindet das Handelsblatt in einem Artikel unter dem Stichwort Kulanz. „Im Sinne der Kundenbindung findet sich daher auf den meisten Kassenzetteln der Hinweis ‘Umtausch innerhalb von zwei Wochen möglich‘.“

Lesen Sie auch Er hat einen entscheidenden Vorteil: Roter Punkt am Briefkasten – Was steckt dahinter? Eigentlich fallen sie gar nicht auf und rar werden sie auch: Der rote Punkt am Briefkasten. Für Eilige hat der selten gewordene Punkt aber einen entscheidenden Vorteil. Er hat einen entscheidenden Vorteil: Roter Punkt am Briefkasten – Was steckt dahinter? Ekel-Fund in Lidl-Paprikapulver: Kunde traut seinen Augen nicht Mit Gewürzen lassen sich Gerichte nach eigenem Geschmack verfeinern. Ein Lidl-Kunde wollte sein Essen mit Paprika würzen – und erlebte eine eklige Überraschung. Ekel-Fund in Lidl-Paprikapulver: Kunde traut seinen Augen nicht

Die Aufbewahrung eines Kassenbons kann also noch lange nutzen sein. Nach fast 27 Jahren dürfte es mit der vielgelobten Kulanz der Händler allerdings vorbei sein. (to)