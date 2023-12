„Klimbim“-Star ist tot: Ingrid Steeger stirbt im Alter von 76 Jahren

Von: Sarah Neumeyer

Drucken Teilen

Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot. Der „Klimbim“-Star starb am Freitag in einem Krankenhaus. Sie litt bereits länger unter Gesundheitsproblemen.

Bad Hersfeld – Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist im Alter von 76 Jahren gestorben. „Das Pflegeheim hat mir den Tod von Ingrid bestätigt. Es bricht mir das Herz“, zitiert die Bild Steegers guten Freund Rolf Löbig. Demnach soll die Schauspielerin in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld (Hessen) gestorben sein.

Steeger war am Dienstag (19. Dezember) ins Klinikum in Bad Hersfeld eingeliefert worden. Ihre Diagnose war demnach ein Darmverschluss. Sie litt bereits seit Jahren unter gesundheitlichen Problemen.

Klimbim-Ikone Ingrid Steeger ist tot – ihr Leben in Bildern Fotostrecke ansehen

Trauer um Ingrid Steeger: „Klimbim“-Star gestorben

Bekannt wurde Steeger vor allem durch die Comedy-Serie „Klimbim“, die 1973 bis 1979 lief. Sie zog sich aber bereits vor längerer Zeit aus dem aktiven Showgeschäft zurück.

Steeger kam am 1. April 1947 als Ingrid Anita Stengert in Berlin zur Welt und war zunächst als Sekretärin tätig. In den 1960er Jahren wurde sie von einem Fotografen entdeckt und arbeitete als Fotomodell. In den 1970er Jahren wurde sie als neuer Shootingstar der Softsexfilmindustrie bundesweit bekannt.

Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist laut einem Bericht der Bild gestorben. © Swen Pförtner/dpa

Durch ihre Rollen in der durch ihren anarchischen Humor legendär gewordenen ARD-Serie „Klimbim“ schaffte Steeger 1973 den Durchbruch als Schauspielerin und wurde zur Kultfigur. Später spielte sie auch in der Erfolgsproduktion „Der große Bellheim“ von Regisseur Dieter Wedel, dessen Geliebte sie mehrere Jahre lang war. Die Serie blieb Steegers größter Fernseherfolg im seriösen Genre. (sne/AFP/dpa)