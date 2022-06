Böhmermann entdeckt ungewöhnlichen Brownie: „zu normal für nen crazy guy wie mich“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Durch seine Aussage zu einem außergewöhnlichen Brownie-Fund erfuhr Jan Böhmermann Kritik von seiner Followerschaft auf Twitter.

München - Aktuelle Essens-Trends machens eins deutlich: Gemüse spielt die Hauptrolle auf dem Teller und die Gesundheit tritt in den Vordergrund. Auch Süßspeisen und Kuchen sind von dieser Entwicklung nicht herausgenommen. Ungewöhnlichste Kreationen schaffen es in die Bäckereien und Konditoreien - so auch Brownies mit einer speziellen Zutat: Zucchini.

Böhmermann sieht Zucchini-Brownie und wünscht sich „normalen“ Kuchen

Bei Entertainer und Satiriker Jan Böhmermann kam dieser außergewöhnliche Brownie offenbar nicht so gut an. „Einen normalen Kuchen bitte“, schrieb er auf Twitter und teilte in seinem Beitrag auch ein Foto des Zucchini-Brownies, den er in einer Kuchenvitrine erblickte. „Zucchini-Brownie - mit Agave gesüßt, wenig Zucker, enthält Gluten“, lautete der Aushang am Glas der Vitrine.

Twitter-User kritisieren Böhmermann - „Ist dir langweilig? Fehlen dir die Themen?“

Das „peinliche Food-Bashing“ des Entertainers, wie es eine Twitter-Userin bezeichnete, kam bei einigen Usern nicht so gut an. Einige Nutzer ermutigten Böhmermann, den Brownie einfach zu probieren, bevor er vorschnell ein Urteil über die ungewohnte Kombination fällte. „Probier‘s mal aus Jan, das schmeckt sehr lecker“, schrieb eine Userin und eine andere kommentierte: „Probier den! Der ist geil!“. Daraufhin antwortete Böhmermann wohl ironisch: „Ist zu normal für nen crazy guy wie mich“.

Auch die Frage nach einem „normalen“ Kuchen kam bei den Twitter-Nutzern nicht gut an. „Was verstehst du unter ‚normal‘?“, fragte nicht nur ein User nach. „Kannst du dich bitte mal entspannen, Jan? Das ist peinliches Food-Bashing. Ist dir langweilig? Fehlen dir die Themen?“, ärgerte sich eine weitere Userin. Doch in einem Punkt waren sich die Brownie-Kenner unter den Followern einig: Zucchini als Zutat im Kuchen funktioniert „überraschend gut!“

Zuletzt musste die Fast-Food-Kette Burger King auf Twitter und Instagram viel Kritik einstecken. Der „Pride Whooper“ sorgte bei einigen Usern für Kopfschütteln und Diskussionen. (rrm)