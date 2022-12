Wetter-Experte macht „schockierende Winterprognose“ für Januar und Februar

Von: Nadja Pohr

Teilen

Zum Jahresende steigen die Temperaturen in Deutschland nochmal ordentlich an. Auch die Berechnungen für die kommenden Wintermonate zeigen eine deutliche Abweichung und könnten eine Rekordwärme bedeuten.

Stuttgart – Im Dezember brachte ein Kältehoch eisige Luft nach Deutschland und ließ die Temperaturen tief sinken. Vereinzelt rieselte dazu auch der Schnee; Hoffnung auf weiße Weihnachten kam auf. Doch das Wetter in Deutschland schlug um und die Chance auf Schnee an den Feiertagen zerplatzte. Stattdessen warnte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net vor einem „Chaos-Wetter“ mit Sturmböen und Hochwasser.

Die Prognosen für die kommenden Monate sehen nicht besser aus. Statt Schnee und Kälte im Winter soll es bis Silvester immer wärmer werden. Die Vorhersagen der Wettermodelle deuten darauf hin, dass sich die kalte Jahreszeit bereits verabschiedet hat, wie BW24 zusammenfasst.

Wetter-Experte mit „schockierender Winterprognose“: Es droht Rekordwärme in den nächsten Monaten

„Weit und breit kein Winterwetter in Sicht – dabei ist der Winter so gut gestartet“, sagt Wetterexperte Dominik Jung. Aktuell ist der Dezember zwar noch 0,3 Grad zu kalt, doch spätestens zum Rückblick am 1. Januar wird der Monat dann doch noch im Vergleich zum Klimamittel leicht zu warm ausgefallen sein, prognostiziert Jung. Die Berechnungen der amerikanischen Wetterbehörde NOAA geben darüber hinaus eine weitere „schockierende Winterprognose“ ab, wie wetter.net schreibt. Der Januar, Februar und März sollen viel zu warm ausfallen.

„Beim Anblick dieser Wetterkarte fragt man sich, wo will das CFS-Modell der NOAA für den Januar 2023 eigentlich noch hin?“, fragt sich der Meteorologe. Die Karte zeigt in Deutschland weitverbreitet rote Farben, die für die Temperaturabweichungen stehen. „Rot heißt: Bis zu zwei Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020“, erklärt Jung. Im Osten und im Süden des Landes nimmt sogar der dunkelrote Bereich immer mehr zu, was eine Abweichung von bis zu drei Grad bedeutet.

Die Wetterkarte zeigt in Deutschland weitverbreitet rote Farben, die für zu warme Temperaturabweichungen stehen. © Screenshot/wetter.net

Ein ähnliches Bild ergibt sich für den Februar und den März. „Ich wage mal die Prognose, wenn das so kommt, dann dürfte der aktuelle Winter einer der wärmsten werden, seit Beginn der Wetteraufzeichnung“, so Dominik Jung. „Die ein bis zwei kalten Wochen Anfang Dezember werden quasi pulverisiert bei diesen Temperaturentwicklungen, die uns bevorstehen könnten.“ Man müsse jedoch bedenken, dass es sich dabei um einen „ganz groben Klimatrend“ handle, ergänzt der Wetterexperte.

Temperaturen steigen an Silvester auf bis zu 20 Grad – Orkanböen möglich

Am Mittwoch (28. Dezember) liegen die Temperaturen in Deutschland zwischen 7 bis maximal 10 Grad, mit vielen Wolken und stellenweise Regen. Auch der Donnerstag (29. Dezember) bleibt mild, bei 9 bis 12 Grad. Der Freitag (30. Dezember) wird dann noch ein bisschen wärmer. Am Oberrhein sind beispielsweise bis zu 13 Grad möglich. Zum letzten Tag des Jahres steigen die Temperaturen weiter an. „Silvester wird extrem warm werden“, sagt der Meteorologe. Zwischen 12 und 20 Grad lautet die Vorhersage für den 31. Dezember.

Wochentag Temperatur in Grad Celsius Mittwoch (28. Dezember) 7 bis 10 Donnerstag (29. Dezember) 9 bis 12 Freitag (30. Dezember) 9 bis 13 Samstag (31. Dezember) 12 bis 20

Am Silvestertag sind darüber hinaus laut Berechnungen des amerikanischen Wettermodells über weiten Teilen Deutschlands schwere Orkanböen mit Geschwindigkeiten von 100 bis 120 km/h möglich. In den neusten Prognosen sei das ganze zwar schon wieder etwas reduziert worden, aber vereinzelt kann es dennoch zu Sturmböen kommen, warnt Dominik Jung. Ob tatsächlich ein Sturm über Deutschland fegt, können erst die nächsten Wetterprognosen sicher bestätigen.