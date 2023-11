Student verteidigt Arbeitseinstellung der Gen Z: Was junge Arbeitnehmer eigentlich wollen

Von: Robin Dittrich

Ist die Generation Z arbeitsfaul? Ein 21-jähriger Student bestreitet das vehement. Sie wollen sich lediglich nicht ausbeuten lassen.

München – In einer Umfrage gab ein Großteil der Generation Z an, dass es ihnen bei der Berufswahl vor allem um einen guten Verdienst sowie gute Work-Life-Balance geht. Ein 21-Jähriger gab in einem Interview an, dass seine Generation keineswegs faul oder träge sei.

Arbeitseinstellung der Generation Z: 21-Jähriger wehrt sich gegen Vorwürfe

Für junge Menschen ist die Bezahlung bei der Berufs- und Ausbildungswahl am wichtigsten. Das fand eine repräsentative Umfrage der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) hervor. Für 81 Prozent der Befragten sind gute Verdienstmöglichkeiten wichtig, ein positives Image des Berufs oder der gesellschaftliche Sinn und Zweck sind dort nur zweitrangig. Ein 21-jähriger Student sprach mit dem MDR über die Generation Z und die Einstellung zur Arbeit.

Faul und arbeitsscheu? Gegen diesen Vorwurf wehren sich viele Menschen der Generation Z. © xLusyayax/Imago

Den Vorwurf der Arbeitsunlust und Demotivation will er sich nicht gefallen lassen: „Ich studiere Tourismusmanagement im dualen Studium und arbeite nach Feierabend noch, um mir einen Groschen dazuzuverdienen. Die Vorwürfe über Arbeitsunlust begegnen uns ständig.“ Wie der 21-Jährige erzählte, geht es nicht darum, dass seine Generation keine Lust hat zu arbeiten. Vielmehr „geht es uns gut, weil wir uns ausprobieren können. Wir sind nicht faul oder träge, sondern wollen eine Vielzahl an Möglichkeiten probieren, um dann wirklich etwas zu finden, was zu uns passt.“

Eine gute Bezahlung ist das Wichtigste für die Gen Z

Auch wenn die repräsentative Umfrage es zeigte, ist laut des 21-jährigen Studenten Geld nicht das Wichtigste im Job. „Wir möchten angemessen und fair bezahlt werden. Wir wollen nicht unser Leben lang mehrere Niedriglohnjobs gleichzeitig machen. Heute scheint es leichter möglich, den Arbeitgebern faire Bedingungen abzutrotzen“, gab er erleichtert an. Als träge und faul könnte die Gen Z laut des 21-Jährigen wirken, weil sie eher flexibel und ein bisschen lockerer an die Arbeit herangeht.

An der Online-Umfrage der WJD zur Berufserwartung der Gen Z nahmen über 1000 Personen zwischen 15 und 25 Jahren teil. Wie der WJD-Bundesvorsitzende Tobias Hocke dazu sagte, ist es „in Zeiten vieler unbesetzter Lehrstellen wichtiger denn je, sich an die junge Zielgruppe anzupassen.“ Auch er hält die Gen Z nicht für faul, die Ansprüche hätten sich schlichtweg geändert: „Früher war man darauf bedacht, sich in Betrieben einzufinden und Leistung zu zeigen - weniger bereits vor dem ersten Arbeitstag mit eigenen Ansprüchen zu kommen, was man heute tut.“ (rd mit dpa)