Prozess gegen Johnny Depp: Anwältin enthüllt Amber Heards erste Worte nach der Urteilsverkündung

Von: Hannes Niemeyer

Im Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard gibt es ein Urteil. Die Anwältin der schuldig gesprochenen Heard gibt nun intime Einblicke in die Momente nach der Verkündung.

Fairfax, Virginia – Es ist der Promi-Prozess des Jahres, der am Mittwochabend (01. Juni, MESZ) seinen bisherigen Höhepunkt erreichte. Im Gerichtsstreit zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard wurde das Urteil verlesen. Beide warfen sich gegenseitig Verleumdung vor. Hollywood-Star Depp forderte von Heard eine Summe von 50 Millionen Dollar als Entschädigung, die 36-Jährige selber konterte mit einer Forderung von 100 Millionen Euro. Am Mittwoch wurde das Ergebnis der Jury in Fairfax im Bundesstaat Virginia verkündet. Das Urteil lautete: Beide sind in gewisser Weise schuldig. Allerdings erwischte es Heard härter als Depp.

Depp-Heard-Prozes: Beide Seiten schuldig gesprochen – deutliches erstes Statement von Heard

Die „Aquaman“-Darstellerin soll ihrem Ex-Mann 15 Millionen Dollar laut Jury-Entscheid zahlen. Durch die Rechtslage wird sich der Betrag allerdings wohl noch um einiges verringern. Letztendlich muss Heard dem Urteil zufolge folglich 8,35 Millionen Dollar (knapp 8 Millionen Euro) an Depp zahlen. Spekuliert wird außerdem, ob sich die Summe wegen einem möglichen Bankrott Heards sogar auf unter eine Million verringert. Heards Anwältin kündigte derweil eine Berufung gegen das Urteil an. Depp hingegen soll rund zwei Millionen Dollar an die Gegenseite zahlen.

Heißt klar und deutlich: Amber Heard steht nach dem Urteil wie die Verliererin dar. Dementsprechend niedergeschlagen stand die Schauspielerin auch nach der Urteilsverlesung im Gerichtssaal, wirkte den Tränen nahe. Kurz darauf postete sie via Twitter ein erstes Statement. Dass die Jury ihr trotz eines „Bergs an Beweisen“ größtenteils nicht geglaubt habe, breche ihr Herz. Zudem sehe sie das Urteil als einen „Rückschritt“ für andere Frauen in ähnlicher Situation. „Ich bin traurig, dass ich den Prozess verloren habe. Aber ich bin noch trauriger, dass ich anscheinend ein Recht verloren habe, von dem ich davon ausgegangen war, dass ich es als Amerikanerin habe - frei und offen zu sprechen.“ Zu den emotionalen Momenten im Gerichtssal gab Heards Anwältin, Elaine Bredehoft schließlich sogar noch intensivere Einblicke.

Amber Heard wird von ihrer Anwältin Elaine Bredehoft nach der Urteilsverkündung im Prozess gegen Johnny Depp umarmt. © Evelyn Hockstein / dpa

Depp-Heard-Prozess: Heards Anwältin verrät ihre ersten Worte nach Urteilsverkündung

Amber Heard habe wenige Stunden nach dem Urteil mit einem „gebrochenen Herzen“ zu kämpfen, verriet Bredehoft im Gespräch mit der TV-Show CBS Mornings. Dann verrät sie, was ihre Mandantin direkt nach der Urteilsverkündung sagte. „Eine der ersten Sachen, die sie sagte, als wir vom Urteil in den Konferenzraum gingen, war: ‚Es tut mir so leid für all diese Frauen‘“, so die Anwältin in der US-TV-Sendung. Heard habe sich gefühlt, „als hätte sie alle diese Frauen im Stich gelassen, weil sie mehr Beweise hatte, als viele andere Personen hätten. Und trotzdem haben sie ihr nicht geglaubt“.

Übrigens: Bei der Urteilsverkündung war Johnny Depp selber gar nicht im Gerichtssaal – sondern feierte bereits und wohnte der Schuldsprechung via Zoom bei. (han)