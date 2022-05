Heard wirft Depp vor: „Ich dachte, er wird mich umbringen, ohne es zu merken“

Von: Christoph Gschoßmann

Tränenreiches Statement: Amber Heard spricht über ihr Leben mit Johnny Depp. © Elizabeth Frantz/Pool Reuters/AP/dpa

Beim Prozess von Amber Heard gegen Johnny Depp kam nun auch die Schauspielerin zu Wort. Depps Anwälte bezichtigen sie indirekt der Lüge.

Fairfax, Virginia/München - Nun kommt Amber Heard zu Wort - und wie. Auch am zweiten Tag des spektakulären Prozesses gegen Johnny Depp, an dem die Schauspielerin in den Zeugenstand gerufen wird, machte sie neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann publik. Nachdem sie am Vortag von einer Vergewaltigung mit einer Flasche berichtet hatte, erzählte sie nun von einem Angriffs Depp unter Drogen in einem Flugzeug.

So soll der 58-Jährige die 36-Jährigen bei einem gemeinsamen Flug gewaltsam angegriffen haben. Depp soll dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben. Als Heard wegen eines Streits den Platz wechseln wollte, habe er sie attackiert. „Ich spüre diesen Stiefel in meinem Rücken. Er hat mir einfach in den Rücken getreten. Ich bin auf den Boden gefallen“, sagte die „Aquaman“-Schauspielerin. Heard unter Tränen: „Ich dachte: ‚So werde ich sterben. Er wird mich jetzt umbringen. Er wird mich umbringen und es noch nicht einmal gemerkt haben.‘“

Anwaltsteam von Johnny Depp und Amber Heard veröffentlichen Statements

Depps Anwälte veröffentlichten nach Heards Aussagen im Hollywood-Prozess ein Statement. Die Message ist klar: Sie werfen Heard vor, zu lügen. „Wie die Anwälte von Herrn Depp in ihren Eröffnungsplädoyers letzten Monat richtig vorausgesagt haben, hat Frau Heard in ihrer direkten Befragung in der Tat ‚die Vorstellung ihres Lebens‘ geliefert“, so ein Sprecher des „Fluch der Karibik“-Stars dem US-Magazin People. Heard würde „immer neue Details“ offenbaren, Depp dagegen bei seiner Geschichte bleiben, weswegen er glaubhafter sei.

Schauspieler Johnny Depp im Gerichtssaal: Was ist wirklich in der Ehe mit Amber Heard geschehen? © Michael Reynolds/EPA Pool/AP/dpa

Das wiederum ließen die Anwälte von Heard nicht lange auf sich sitzen - auch sie veröffentlichten ein Statement. In diesem heißt es, Depp „sollte vielleicht eine neue Strategie in Erwägung ziehen, anstatt das Opfer anzugreifen und sich zu weigern, die Verantwortung für sein eigenes Verhalten zu übernehmen. Wenn Herr Depp wirklich unschuldig war, warum hat er sich dann wiederholt bei Frau Heard entschuldigt und versprochen, das ‚Monster für immer wegzusperren‘.“ Und weiter: „Das Verhalten von Herrn Depp in diesem Prozess“ sei „genauso erbärmlich wie in ihrer Ehe.“ (cg)