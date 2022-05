„So ein süßes Paar“: Gerichts-Videos von Depp und seiner Anwältin lassen Fans aufhorchen

Von: Marc Dimitriu

Teilen

Schauspieler Johnny Depp und seine Anwältin Camille Vasquez erscheinen im Gerichtssaal des Fairfax County Circuit Court in Fairfax, Virginia. © Brendan Smialowski/AFP Pool via AP/dpa

Vertraute Berührungen, Kichern und kleine Blicke: Viele Fans glauben an eine Romanze zwischen Johnny Depp und seiner Anwältin - das sagen Insider.

Fairfax - Seit Wochen ist der Prozess zwischen dem Schauspieler Johnny Depp und seiner ebenfalls schauspielernden Ex-Frau Amber Haerd das mediale Ereignis. Vor dem Circuit Court in Fairfax County, Virginia, liefern sie sich eine nacheheliche Schlammschlacht, deren Streitwert sich zusammengerechnet auf 150 Millionen US-Dollar beläuft.

Depp verklagt seine Ex, weil sie ihm, ohne seinen Namen zu nennen, in einem Artikel in der Washington Post häusliche Gewalt vorwarf. In der vergangenen Woche begann dann die Vernehmung von Amber Heard. Dabei machte sie ihrem Ex schwere Vergewaltigungsvorwürfe. Zuvor waren Tonaufnahmen aufgetaucht, in denen sie zugibt, Depp geschlagen zu haben, was auch Zeugen so darstellen.

Der anspruchsvolle Prozess ist natürlich noch nicht entschieden und die Jury lässt sich bis zum Ende der Verhandlung Zeit.

Johnny Depp gegen Amber Heard: Fans spekulieren über Verhältnis zu Anwältin

Doch nicht nur, dass die Gerichtsverhandlung momentan scheinbar gut für Depp läuft, sorgt für gehobene Stimmung beim Schauspieler - sondern offenbar auch die Anwältin Camille Vasquez aus seinem Verteidiger-Team. Da der Prozess live im Fernsehen übertragen wird, entgeht den Fans natürlich wenig. Kleine Blicke, Gesten oder Berührungen der Beteiligten vor Gericht werden wahrgenommen.

Zu sehen ist auch das gute Verhältnis zwischen dem Schauspieler und der 38-jährigen Anwältin. Viele Fans vermuten schon eine Romanze zwischen den beiden. „Johnny Depp und Camille Vasquez sind süß zusammen. Die großartige Art, wie sie sich verabschieden...“ schreibt ein Fan über ein Video, auf dem sie sich beim Verabschieden vertraut an den Armen berühren.

Auf Instagram und TikTok gibt es viele Videozusammenschnitte, die ihre angebliche Romanze verherrlichen und auch auf Twitter begeistern sich viele für die beiden. Einige Kommentare lauten: „Johnny Depp und Camille Vasquez sind so ein süßes Paar“, oder „Das sieht alles so romantisch aus“.

Johnny Depp und seine Anwältin Vasquez: Fans schneiden romantische Videos

In anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie sie ihm sein Getränk gibt, ihm hilft, seine Stifte-Mäppchen zu öffnen oder er ihr Handy-Ladekabel für sie zur Seite schiebt. Immer wieder gibt es freundliche Berührungen an die Schulter oder den Armen und man sieht wie sie zusammen kichern. Die Chemie scheint zu stimmen.

Romanze zwischen Johnny Depp und seiner Anwältin? Insider widerspricht Gerüchten

An den Wünschen der Fans scheint aber nicht viel dran zu sein. Das amerikanische online Boulevard-Magazin TMZ zerstört die Träume der Anhänger. Eine nicht namentlich genannte Quelle sagte gegenüber TMZ, dass es nur ausgedachte Fan-Geschichten seien. So sollen sich alle in seinem Verteidiger-Team sehr gut mit dem Schauspieler verstehen und neben der professionellen Beziehung sollen auch Freundschaften entstanden sein, mehr aber nicht.

Sie finde ihn lustig und könne manchmal einfach nicht anders, als über einige seiner Bemerkungen zu lachen, heißt es. Das war es aber auch schon. Außerdem sei Vasquez mit einem Briten zusammen, der in der Immobilienbranche arbeite. Die Beziehung zu ihrem Freund sei laut dem Insider von TMZ offenbar „etwas Ernstes“. Die Beziehung zu Depp sei rein geschäftlich. (md)