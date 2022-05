Ex-Traumpaar vor Gericht: Amber Heard schildert Vorfall - Extremer Flaschen-Vorwurf an Johnny Depp

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Beschreibt brutalste Szenen unter Tränen: Schauspielerin Amber Heard sagt gegen ihren Ex-Mann aus. © Jim Lo Scalzo/Pool EPA via AP/dpa

Seit Wochen stehen sich Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht gegenüber. Die Schauspielerin erhob nun brutale Anschuldigungen: missbrauchte sie der „Fluch der Karibik“-Star mit einer Flasche?

Fairfax - Die Anschuldigungen gegen „Fluch der Karibik“-Star Johnny Depp sind massiv, erhoben werden sie von seiner Ex-Frau Amber Heard. Im Verleumdungsprozess warf die US-Schauspielerin Depp nun sexuellen Missbrauch vor, der Hollywood-Star habe sie während eines Streits mit einer Flasche missbraucht.

Ex-Traumpaar vor Gericht: Amber Heard bezichtigt „Fluch der Karibik“-Star des sexuellen Missbrauchs

Fast täglich kommen neue, unfassbare Anschuldigungen im Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp zu Tage. Am Donnerstag hatte Amber Heard vor Gericht nun den zweiten Tag in Folge gesprochen. Die 36-Jährige schilderte, dass Depp sie während eines Streits einen Monat nach ihrer Hochzeit 2015 mit einer zerbrochenen Flasche bedroht und mit einer anderen Flasche missbraucht habe. Der Vorfall ereignete sich demnach im März 2015 in Australien, wo Depp den fünften Teil der „Fluch der Karibik“-Filmserie drehte.

Mit ihrer Aussage widersprach Heard den Schilderungen Depps, der gesagt hatte, dass die aus dem Film „Aquaman“ bekannte Schauspielerin die Täterin bei dem Vorfall gewesen sei und ihm mit einer zerbrochenen Wodkaflasche eine Fingerkuppe abgetrennt habe.

Amber Heard schildert furchtbare Szenen: Hat Johnny Depp sie mit einer Flasche missbraucht?

Heard zufolge hatte sie Johnny Depp hingegen wegen dessen Alkoholkonsums zur Rede gestellt. Sie habe ihm eine Flasche aus der Hand gerissen und sie zwischen den beiden „auf den Boden geschleudert“. Daraufhin sei der Hollywood-Star „aus der Fassung“ geraten. Johnny Depp habe demnach zunächst eine Flasche nach ihr geworfen, auch mit Dosen habe er die Schauspielerin beworfen. „Irgendwann hielt er eine zerbrochene Flasche gegen mein Gesicht, Halsbereich, an meinem Kiefer und er sagte mir, er würde mein Gesicht zerschneiden.“ Er habe geschrien, dass Heard „sein Leben ruiniert“ habe.

Schluchzend schilderte sie dann, wie Depp sie mit einer Flasche missbrauchte, während er ihr wiederholt drohte, sie umzubringen. Am nächsten Morgen habe sie festgestellt, dass Depp mit Blut von seinem Finger, Lebensmitteln und Farbe im ganzen Haus „zusammenhanglose“ Botschaften geschrieben habe. Sie sagte, sie wisse nicht, wie seine Fingerkuppe abgeschnitten wurde.

„Fluch der Karibik“-Star bestreitet körperliche Misshandlungen - Prozess wird fortgesetzt

Der Hollywood-Star hatte während seiner viertägigen Aussage bestritten, seine Ex-Frau jemals körperlich misshandelt zu haben. Stattdessen sei es die 36-Jährige gewesen, die häufig gewalttätig gewesen sein soll. Ein auffälliges Detail sorgte bereits in den vergangenen Tagen für Spekulationen: greift Amber Heard vor Gericht zu perfiden Tricks?

Depp hat Heard, mit der er zwischen 2015 und 2017 verheiratet war, auf 50 Millionen Dollar (knapp 48 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt. Der „Fluch der Karibik“-Star wirft der 36-Jährigen vor, seiner Karriere mit falschen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt schwer geschadet zu haben. Hintergrund ist ein Beitrag für die „Washington Post“ aus dem Jahr 2018, in dem sich Heard als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnete, ohne Depp dabei namentlich zu nennen. Heard hat mit einer Gegenklage gegen den 58-Jährigen reagiert und verlangt hundert Millionen Dollar Schadenersatz. Sie wirft dem Schauspielstar „ungezügelte physische Gewalt“ vor.