Junge bleibt in einer Mülltonne stecken

Wien - Ein siebenjähriger Junge ist in Österreich in eine Mülltonne geklettert und hat damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Der Kleine hatte sich am Dienstag derart mit den Beinen in der Tonne verkeilt, dass er von allein nicht mehr herausklettern konnte, wie die Polizei in Bischofshofen rund 60 Kilometer südlich von Salzburg berichtete. Zur Hilfe Geeilte alarmierten die Feuerwehr, doch konnten Nachbarn und ein Polizist den Kleinen schließlich befreien, bevor die Feuerwehrleute eintrafen.

