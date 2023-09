Junge (6) in Pragsdorf erstochen: Polizei bestätigt Festnahme - Jugendlicher (14) tatverdächtig

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Polizeitaucher suchten mit einem Metalldetektor im Uferbereich des Sees in Pragsdorf bei Neubrandenburg nach Tatgegenständen. © Bernd Wüstneck/dpa

Nach dem schrecklichen Fund in Pragsdorf meldet die Polizei nun eine Festnahme.

Pragsdorf - Nach dem gewaltsamen Tod eines sechsjährigen Jungen im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns hat die Polizei einen 14-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Leiche war am 14. September in Pragsdorf bei Neubrandenburg gefunden worden.

Junge (6) in Pragsdorf erstochen: Polizei bestätigt Festnahme - Jugendlicher (14) tatverdächtig

Wie die Polizei Neubrandenburg in einer Mitteilung erklärt, erfolgte die Festnahme am Dienstagvormittag. Der Jugendliche wurde wegen eines dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen. „Er war im Zuge der Ermittlungen dadurch aufgefallen, dass er die letzte Person war, welche den sechsjährigen Jungen lebend gesehen hatte. Zudem verstrickte er sich in widersprüchliche Aussagen“, so die Polizei in dem Statement. Eine zeitnah durchgeführte Durchsuchung der Wohnung, in der der Jugendliche wohnt, hatte jedoch nicht dazu geführt, dass zu diesem Zeitpunkt der Verdacht gegen ihn erhärtet werden konnte.

Demnach habe die Analyse des in Tatortnähe aufgefundenen Messers ergeben, dass es sich dabei um das gesuchte Tatmittel handelt. Wie die Polizei weiter bestätigt, wurden an der Klinge und an dem Griff des Messers neben Blutanhaftungen und Faserspuren des Opfers auch DNA-Spuren festgestellt, die „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem Jugendlichen zugeordnet werden können“.

Totes Kind in Pragsdorf: Polizei kündigt Pressekonferenz an

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat beim Amtsgericht Neubrandenburg den Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts des Totschlags beantragt. Dieser wurde durch den zuständigen Haftrichter am Dienstag, 26. September, erlassen. Der vierzehnjährige Deutsche ist daraufhin heute Vormittag festgenommen worden und soll nunmehr dem Haftrichter vorgeführt werden. Warum der Jugendliche den Sechsjährigen mutmaßlich getötet hat, ist aktuell noch unklar. Die Polizei kündigte für 14 Uhr eine Pressekonferenz an.