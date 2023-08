Juwelenraub in Südtirol: Gangster sabotierten Auto des Händlers – und schlugen dann zu

Von: Johannes Welte

Teilen

Der Rubellit und der Turmalin (Beispielbilder) waren offenbar bei der Messe Vicencaoro ausgestellt worden. © Montage MATTEO CASTAGNA / Facebook, Wikipedia

An der Brennerautobahn in Südtirol wurde ein deutscher Juwelier bei der Heimfahrt von einer Messe in eine ausgeklügelte Falle gelockt. Und beraubt.

Bozen – Die Geschichte, die mittlerweile nicht nur in Italien für Schlagzeilen sorgt, klingt wie aus einem Gangsterfilm: Ein deutscher Juwelenhändler macht an einer Autobahnraststätte eine Kaffeepause – und während er genussvoll seinen Espresso schlürft, wird er ein Vermögen von fünf Millionen los.

An der Raststätte Eisack Ost wurde das Auto des Juwelenhändlers sabotiert. © Autostrada del Brennero

Am Mittwochabend (2. August) sickerten weitere Details über den Juwelenraub an der Brennerautobahn nördlich von Bozen durch: Der Raub war etwas aufwendiger, als es italienische Medien zunächst berichtet hatten. Laut der Zeitung Alto Adige spielte sich die Tat bereits im Januar 2023 ab, wurde aber erst jetzt, im August, öffentlich bekannt. Damals war der deutsche Juwelenhändler auf dem Heimweg von einer Schmuckmesse im Veneto gewesen. Zu Jahresbeginn fand in Vicenza die Vicenzaoro statt, eine große Fachmesse für Gold und Edelsteinschmuck.

Juwelenraub in Südtirol: Gangster sabotierten Auto des deutschen Händlers – und schlugen in Werkstatt zu

Der Händler machte auf der Heimreise auf der Raststätte Eisacktal Ost eine Kaffeepause. Was er nicht wusste: Er wurde dem Bericht zufolge von mehreren Gangstern in zwei Kleinwagen verfolgt. Während der Handelsreisende eine Pause im Autogrill machte, stieg einer der Räuber aus und bohrte ihm mit einem Messer ein Loch in den Reifen des Mercedes.

Als der Händler weiter fuhr, bemerkte er erst wieder auf der Autobahn, dass er eine Panne hatte. Offenbar hatte er keinen Ersatzreifen dabei, darum fuhr er an der nächsten Autobahn von der A22 herunter und suchte in der Gemeinde Klausen eine Werkstatt, die ihm den Reifen reparieren sollte, heißt es in dem Bericht weiter. In einer Aktentasche hatte er einen Rubellit und einen Turmalin aufbewahrt, zwei wertvolle Edelsteine – insgesamt fünf Millionen Euro wert! Die Tasche hatte er Alto Adige zufolge auf dem Beifahrersitz liegen. Als er bei der Werkstatt ausstieg, habe er das Auto nicht abgesperrt, heißt es. Damit mussten die Räuber einfach nur schnell hineinlangen und konnten mit der wertvollen Beute flüchten..

Zwei weitere Verdächtige im Visier der Polizei

Der Edelsteinhändler zeigte den Diebstahl natürlich an, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bozen liefen streng geheim. Die Polizei wertete die Überwachungskameras der Brennerautobahn aus – und vorige Woche wurde einer der Männer verhaftet. Am Mittwoch (2. August) sollte ein Haftprüfungstermin stattfinden, die Verteidiger des Verdächtigen Nicola Nettis und Antonio Cristallo zogen aber ihre Haftbeschwerde zurück, es gab keine Verhandlung.

Laut stol.it wurden zwei weitere Verdächtige identifiziert. Die beiden Edelsteine, einer 3,5 Millionen Euro, der andere 1,5 Millionen Euro wert, seien versichert gewesen. Wieso der Edelsteinhändler kein Werttransportunternehmen beauftragt hatte, ist unklar. Derweil bescheren Italien auch die hohen Preise in einer Urlaubsregion Probleme.