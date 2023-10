WWF-Experten warnen vor dem Verzehr von Ostsee-Fisch

Von: Kathrin Reikowski

Fischbrötchen mit einem Bismarck-Hering „lieber nicht“: Der WWF warnt vor dem Verzehr bestimmter Ostseefische. © dpa/Marcus Brandt/ WWF/ Montage: Ippen Media

Hering, Ostseedorsch und Sprotte: „Zweite Wahl“ oder „lieber nicht“? Der WWF warnt davor, bestimmte Ostseefische zu essen.

Berlin – Das Heringbrötchen – mit Remoulade, Salatblatt, Gurke, Zwiebeln und einem schönen Stück Fisch – gehört zum Jahrmarkt und zur Mittagspause. Doch der WWF (World Wide Fund for Nature) warnt: Einige Ostseefischarten sollen nicht mehr verzehrt werden. In einem Fischratgeber hat die Natur- und Tierschutzorganisation den Zustand der Fischbestände, die Umweltauswirkungen sowie das Management von Fischereien und Aquakulturen weltweit untersucht und ein Ampelsystem eingeführt. Insgesamt sei die Lage in der Ostsee „besorgniserregend“, wie der NDR begleitend zum Fischratgeber berichtet.

„Grün“ steht für „gute Wahl“, gelb für „zweite Wahl“, rot für „lieber nicht“ - im WWF-Fischratgeber lässt sich auf einen Blick erkennen, welche Fische verzehrt werden können, und welche lieber nicht mehr auf dem Teller landen sollten. Gründe für die Verzehrwarnung liegen in Überfischung oder Schwinden der Arten durch veränderte Klimabedingungen, oder in Fangarten, die dem Ökosystem schaden. Das Thema ist nicht neu: Naturschützer schlagen schon länger Alarm wegen rückgängiger Fischbestände.

Ostseehering „lieber nicht“: Darum warnt der WWF vor dem Verzehr

„In der westlichen und zentralen Ostsee zeigt die Biomasse des Laicherbestands seit lange einen rückläufigen Trend“, schreibt der WWF über den Hering, der aus der südlichen und westlichen Ostsee gefangen wird. Heißt mit anderen Worten: Finger weg, denn der Hering habe eine grundlegende Bedeutung für das Nahrungsgefüge in den Ozeanen.

Was bedeuten die Bezeichungen FAO und ICES? Von der Welternährungsorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations) FAO werden die Weltmeere in 19 Fanggebiete aufgeteilt, die durchnummeriert sind. Sie erstrecken sich über riesige Regionen - wie das FAO 27, das den Nordostatlantik abgrenzt und von Grönland bis in portugiesische Gewässer reicht, unterteilt in Unterregionen. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) befasst sich mit Fischereifragen im Nordost-Atlantik und legt, unter anderem, Fangquoten in kleineren Untergebieten fest. (Quelle: FAO und Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung)

Die gute Nachricht für Heringsliebhaber: Heringe aus dem folgenden Fanggebiet haben die grüne Ampel erhalten und können demnach weiter verzehrt werden: Nordostatlantik FAO 27: Skagerrak und Kattegat (ICES 3.a), Nordsee (ICES 4), Östlicher Ärmelkanal (ICES 7.d), Irische See (ICES 7.a Nord), Golf von Riga (ICES 28.1), Island (ICES 5.a). Und auch in der Ostsee gibt es bereits ermutigende Entwicklungen, was die Bestände angeht.

Ostseedorsch und Sprotte: Auf roter Liste und überfischt

Rote und gelbe Ampel des WWF für den Dorsch oder Kabeljau: In der westlichen und zentralen Ostsee seien die Bestände überfischt, der östliche Dorsch sei stark überfischt. Er wird sich nach WWF-Einschätzungen „ohne drastische Maßnahmen schwer erholen“. Außerdem werde der Dorsch mit Hilfe eines Bodenschleppnetzes eingefangen, was das Ökosystem schwer schädigen könne.

Gelbe Ampel ebenfalls für die bei vielen Fischfreunden sehr beliebte Sprotte aus der Ostsee: Die Fischereimethoden seien hier zwar keine Gefahr für andere Tierarten oder ganze Ökosysteme, und die Sprotten kurzlebig mit vielen Nachkommen und daher eher unempfindlich für Fischereidruck. Dennoch: Die Fangquote in der Ostsee sei nach wie vor zu hoch. Ein Ostsee-Geheimtipp: „So einen schönen Strand noch nie gesehen.“ (kat)