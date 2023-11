Ungewöhnlicher Fund in Spanien: Dünen aus der Eiszeit entdeckt

Von: Stefan Wieczorek

Die Forscher entdeckten bei Villena in Spanien die Sandbecken aus der Eiszeit. © Universität Alicante

In extremer Kälte und Trockenheit entstanden vor 16.000 Jahren bei Villena in Spanien die nun im Boden verborgenen Sand-Gebilde. Forscher staunten nicht schlecht bei der Entdeckung.

Villena – Eiskalt kann einem das Hinterland der Costa Blanca in den kühleren Jahreszeiten Herbst und Winter vorkommen, siehe kälteste Ecken der Provinz Alicante. Relativiert wird diese Empfindung aber nicht nur durch den Temperatur-Vergleich mit Ländern , die sich weiter im Norden von Europa befinden – sondern erst Recht mit der Geschichte unserer Erde. In Villena entdeckten Forscher nun eine Besonderheit, die hier im Südosten von Spanien auf eine der kältesten Epochen überhaupt verweist: Ein Feld voller Sand-Gruben, unter der Erde vergrabene Dünen, fernab der heutigen Strände am Mittelmeer. Spuren der großen Eiszeit.

Costa Blanca in Spanien: Sand-Gruben aus Eiszeit entdeckt - im Hinterland unter Erde

Ein Gebiet, das sich aus dem Hinterland sieben Kilometer in Richtung Albacete streckt, verbirgt 45 vergrabene Becken voller Sand: Bei extremer Kälte und Trockenheit entstanden die nun im Boden verborgenen Dünen, ein ganzes Stück vom Meer entfernt. Forscher vierer spanischer Universitäten und des Museums für Prähistorie aus Valencia erforschten die einzigartige Stätte auf mutlidisziplinäre Art – und staunten dabei ziemlich, wie costanachrichten.com berichtet. Aus dem Stadial Heinrich I. , einem konkreten Abschnitt der Eiszeit, stammen die 15.000 bis 16.300 Jahre alten, in der Erde erhaltenen Sand-Gruben. Zum Thema: Dünen, weder Land noch Strand

Als die Spuren der Eiszeit im Hinterland der Costa Blanca entstanden, sei es der kälteste Moment im Verlauf des Quartär gewesen, erklärte Koordinator Javier Fernández von der Universität Alicante. „Sehr überrascht hat uns die Chronologie, die uns diese Dünen eröffnet haben im Vergleich zu anderen kontinentalen Dünensystemen in Spanien, den weniger alten im Gebiet des Flusses Duero oder den älteren in Kastilien La Mancha“, berichtete der spanische Archäologe. Zwar hatten Studien in Villena schon in den 1970er und 1990er Jahren auffällige Dünen-Formationen unter der Erde festgestellt, „aber mit solch einer Landkarte rechneten wir nicht.“

Dünen aus der Eiszeit in Spanien entdeckt: Mensch in eiskalter Natur

50 Kilometer vom Meer entfernt entstanden die Sand-Gebilde, als in extremer Kälte und Trockenheit Winde die Sedimente der Berge auf den Boden des Tals herabwehten. Den konkreten Moment, als die Sandkörner im Boden vom Sonnenlicht getrennt wurden, konnten die Forscher nun dank neuer Methoden der Physik wie die Optisch Stimulierte Lumineszens (OSL) datieren. Aber zusätzlich zu den vergrabenen Eiszeit-Dünen kamen noch weitere interessante Details in der vom EU-Forschungsrat geförderten Studie, deren Ergebnisse in der internationalen Zeitschrift „Catena“ publiziert wurden, zutage.

So fanden die Experten beim Graben im Hinterland der Costa Blanca auch auf Erdschichten, die auf ein stabileres Klima und die Blüte der Landwirtschaft in ganz unterschiedlichen Epochen hinweisen: Einerseits in der Jungsteinzeit und andererseits, viel später, im Mittelalter. Sowieso biete das Gebiet viele Spuren für die Interaktion des Menschen und der Natur, loben die Forscher. Ferner entdeckten sie übrigens in einer der Sandgruben periglaziale, also einer Eiszeit gemäße, Strukturen aus dem 17. Jahrhundert. Und tatsächlich erlebte die Iberische Halbinsel damals, vor 400 Jahren eine kleine, nicht nur gefühlte, Eiszeit.