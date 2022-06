Großeinsatz wegen dieses Koffers! Gastro evakuiert, Straße gesperrt - Spezialkräfte prüfen Inhalt

Von: Armin T. Linder

Teilen

Der Inhalt des Koffers entpuppte sich als harmlos. © Polizei Kaiserslautern

Große Aufregung in Kaiserslautern am Pfingstsonntag: Wegen eines herrenlosen Koffers wurde Alarm ausgelöst. Spezialkräfte rückten an und schauten rein.

Kaiserslautern - Alarm am frühen Abend des Pfingstsonntags in der Innenstadt von Kaiserslautern: Ein herrenloser Koffer sorgte dort für große Aufregung. Von dem Vorfall berichtet die Polizei in ihrem Pressebericht.

Kaiserslautern: Passanten entdecken herrenlosen Koffer und rufen Polizei

Passanten stellten den verdächtigen Gegenstand am Fackelbrunnen fest und verständigten die Polizei. Daraufhin wurde sicherheitshalber der Nahbereich geräumt und anschließend abgesperrt. Ein Teil der Burgstraße musste für den Fahrzeug-und Personenverkehr gesperrt werden. Die Besucher der ansässigen Gastronomie wurden aufgefordert, kurzfristig die Lokale zu verlassen.

Kaiserslautern: Spezialkräfte finden elektrische Schreibmaschine in Koffer

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes rückten an und untersuchten das Behältnis. Es konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Von dem Inhalt ging keine Gefahr aus, ein bisschen überraschend fiel dieser aber dennoch aus: Im Koffer befand sich eine elektrische Schreibmaschine.

Die Polizei versucht nun, mittels Zeugenhinweisen den Besitzer des Koffers ausfindig zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369 2150 oder per Email unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen. In Speyer wird nun der Besitzer eines Rollers gesucht - er lag wohl 20 Jahre lang im Rhein. (lin)