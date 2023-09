Wieder Unwetterwarnung im Süden: Regen-Walze erfasst Österreich

Von: Helmi Krappitz

Wettersturz in Österreich: Sinkende Temperaturen und starker Regen erwartet. Unwetterzentrale warnt. Überschwemmungen wie im August soll es nicht geben.

Bregenz – Ein Wettertief nach dem anderen bringt Chaos auch nach Europa. Extremwetter ist keine Seltenheit mehr. Nun rollt eine Kaltfront über Österreich und lässt nicht nur die Temperaturen sinken – sondern bringt in mehreren Bundesländern auch Starkregen und Gewitter. Die österreichische Unwetterzentrale warnt vor Extremwetter am Wochenende.

Wettertief mit Unwetter-Auswirkungen: Kaltfront rollt über Österreich

Es wird Zeit, die Regenjacken und Gummistiefel wieder auszupacken: Eine Kaltfront eines Nordseetiefs ist ab Freitag (22. September) für den Wettersturz verantwortlich, berichtete heute.at. Zusätzlich entsteht über dem Golf von Genua ein Italientief. Was heißt das? Teile Österreichs müssen sich auf Temperaturfälle von bis zu elf Grad einstellen. Am Samstag überquert die Kaltfront dann das ganze Land, bis es am Wochenstart wieder besser aussieht.

Wetterwarnungen: Viel und starker Regen am Wochenende

Wegen Starkregen wird es besonders ungemütlich. „Rot-Warnungen beziehen sich auf Vorarlberg, hier regnet es seit Donnerstagabend anhaltend. Das geht auch noch bis zum späten Abend so weiter, hier bestehen Warnungen vor 50 bis 80 l/m². Ansonsten existieren Orange-Warnungen vor meist 25 bis 40 Litern pro Quadratmetern“, erklärt UBIMET-Experte Konstantin Brandes am Freitag gegenüber der Zeitung. Regenfälle der Einstufung Orange sollen in Tirol, Salzburg und Kärnten vom Himmel fallen.

Extremwetter: Starkregen und Hochwasser erst im August

Erst im August kam es nach heftigen Regenfällen in Österreich zu überfluteten Straßen, Siedlungen und Feldern. Teils hatten die Hochwasserpegel einen Stand wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Besonders in Salzburg und Tirol handelte es sich um gewaltige Wassermassen. Und auch vergangene Woche kam es zu Wetterumschwüngen. Heftige Gewitter zogen über Wien. Diesmal soll die Hauptstadt verschont bleiben.

Die Schwere des jetzigen Wettersturzes seien noch nicht vorhersehbar. Große Auswirkungen des Regens wie im vergangenen Monat seien laut Experte jedoch nicht zu erwarten. (hk)