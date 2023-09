Überwachungskamera filmt unglaublichen Moment: Gefesselte Frau springt auf Autobahn aus Auto und flieht

Von: Kai Hartwig

Einer Frau gelingt eine spektakuläre Flucht über eine viel befahrene Autobahn in Bangkok. Später fasst die Polizei den Täter und nennt Detail zur Tat.

Bangkok – In vielen Städten der Welt sollen Überwachungskameras für Sicherheit sorgen. Sie erlauben es den Behörden, besonders in Großstädten den Überblick zu behalten. Auch in Thailands Hauptstadt Bangkok gibt es tausende Kameras. Eine davon zeichnete nun einen unglaublichen Moment auf, der wie eine Szene aus einem Krimi wirkte. Mitten auf einer Straße sprang urplötzlich eine Frau aus einem Auto – und rannte davon.

Das Auto, aus dem die Frau wegrannte, war unmittelbar zuvor in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Der Fahrer des Wagens war gerade dabei, sich dem anderen Unfallwagen, der unmittelbar vor seinem Auto stand, zu nähern. Als der Mann, der ein blaues T-Shirt trug, auf Höhe der Beifahrertür des vorderen Wagens stand, nutzte die offenbar gefesselte Frau die Gunst des Moments. Sie riss die Autotür des aufgefahrenen PKWs auf. Mitten durch den belebten Verkehr auf der Autobahn in Bangkok rannte sie davon.

Überwachungskameras filmten die Flucht einer jungen Frau mitten über eine viel befahrene Autobahn. © Screenshot/Kamera One

Es wirkte so, als suche sie Hilfe bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Immer wieder schien die Frau zu versuchen, mit den Insassen verschiedener Autos Kontakt aufzunehmen. Das klappte zunächst nicht, mehrere Autos fuhren einfach weiter. Nach einigen erfolglosen Versuchen wurde der Fahrer eines gelben Autos auf die Frau in Not aufmerksam und ließ sie schließlich einsteigen. Er fuhr die Frau zur Polizei, die sich ihrer annahm.

Es handelte sich laut Polizeiangaben um eine junge Chinesin. Sie war laut eigener Aussage von dem Fahrer des Kleinwagens am Vortag entführt worden. Der Kidnapper war mit ihr demnach zu einem Geldautomaten gefahren. Vermutlich mit der Absicht, von der Entführten Geld zu erpressen. Wenig später machten mehrere Polizeibeamte den Mann im blauen T-Shirt ausfindig und nahmen ihn fest. Er wurde in Handschellen abgeführt. Das Entführungsopfer kam ersten Erkenntnissen zufolge trotz ihrer spektakulären Flucht über die Autobahn wohl ohne ernsthafte Verletzungen davon.

