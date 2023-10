Er soll Joggerin in Österreich totgebissen haben: Wendung im Fall von Killer-Hund „Elmo“ bahnt sich an

Von: Felina Wellner

Teilen

Kampfhund beißt Joggerin in Österreich tot. Blumen und Kerzen liegen nach der tödlichen Hundeattacke auf dem Feldweg. © Team Fotokerschi/Kerschbaummay/APA/dpa

Eine Woche nach der tödlichen Hundeattacke in Österreich kommen ungeahnte Neuigkeiten ans Licht – womöglich war der Kampfhund nicht alleine verantwortlich für den Tod der Joggerin.

Update vom 12. Oktober, 13.03 Uhr: Ist Elmo doch nicht alleine für den Tod der Joggerin verantwortlich? Jetzt soll ein DNA-Test feststellen, ob einer der anderen Hunde ebenfalls zugebissen hat. Zwei weitere Tiere waren mit auf der tödlichen Gassi-Runde. Beide sollen einen Maulkorb getragen haben, den hat mindestens einer aber offenbar abgeschüttelt. Am Unfallort wurde ein Beißkorb gefunden.

Außerdem wird der Kadaver von Elmo, der bereits eingeschläfert wurde, in einem staatlichen Labor untersucht. Der Befund der Obduktion des Kampfhundes werde „in den nächsten Tagen“ vorliegen, sagt Bezirkshauptmann Werner Kreisl zu heute.at.

Auf andere Hinweise müssen die Ermittler aber noch lange warten. „Die technischen Auswertungen – zum Beispiel Spurenvergleiche – werden noch rund drei Monate dauern“, erklärt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Er soll Joggerin in Österreich totgebissen haben: Wendung im Fall von Killer-Hund „Elmo“ bahnt sich an

Erstmeldung vom 12. Oktober, 9.49 Uhr: Naarn – Am 02. Oktober 2023 ist eine Joggerin in der Nähe ihres Wohnhauses einem Kampfhund zum Opfer gefallen – oder war das nur die halbe Wahrheit? Nun meldet sich die Halterin des Hundes von „Elmo“ zu Wort.

Killer-Hund oder -Bande: Rätsel um totgebissene Joggerin geht weiter

Es müssen verstörende Bilder gewesen sein. Laut der Krone Zeitung sei das 60-jährige Opfer „regelrecht zerfleischt“ worden. Familienangehörige, Nachbarn sowie ein Polizist wurden nach dem Anblick der Leiche psychologisch betreut. Erfolglos soll sich die Halterin dazwischengeworfen und versucht haben, das Schlimmste zu verhindern. Weil sie sich dabei selbst Verletzungen zugezogen hatte, konnte sie erst verspätet befragt werden, berichten heute.at und andere lokale Medien. Die neuen Informationen sind nicht unerheblich.

Der besagte Kampfhund wurde bereits eingeschläfert, doch möglicherweise war er nicht der einzige Übeltäter. Eine Woche nach der Attacke gab die Halterin laut Medien-Angaben zu Protokoll, zwei weitere American Staffordshire ausgeführt zu haben.

Unsere Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auch darauf, wie viele Hunde tatsächlich zugebissen haben

Staatsanwältin Ulrike Breiteneder bestätigt die neuen Erkenntnisse gegenüber dem Kurier. Sie ergänzt: Alle Hunde seien angeleint gewesen und zwei von ihnen hätten einen Beißkorb getragen, wovon einer „heruntergerissenen“ am Tatort gefunden worden sei. Noch ist unklar, ob alle drei Hunde an der Attacke beteiligt waren. Der Besitzerin drohen drei Jahre Gefängnis.

Nach Tod der Joggerin: Tierheim befürchtet großen Andrang

Viele Halter gleicher oder ähnlich gefährlicher Hunderassen, dazu zählen neben American Staffordshire Terrier unter anderem Bullterrier, zeigen sich von dem Vorfall verunsichert. Ein Listenhund sei bereits einen Tag nach der Attacke in Naarn an einen Zaun vor dem Tierheim Freistadt gebunden worden, berichtet die Krone Zeitung. Tierheime in Österreich hätten bei ähnlichen Ereignissen schon viele Hunde unterbringen müssen. „Wir befürchten nun wieder einen Ansturm“, sagt Jonas von Einem vom Tierschutz Austria gegenüber dem Blatt. (Felina Wellner)