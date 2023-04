Frau kündigt nach Lotto-Gewinn sofort ihren Job – und will nur noch in ihre Traumstadt

Von: Patrick Mayer

Eine Frau geht nach einem Lotto-Gewinn prompt in Frührente. Ihr Chef reagiert emotional. Und die Dame zieht es an einen Sehnsuchtsort.

Kassel – Was tun, um das eigene Vermögen deutlich zu steigern? Viel arbeiten, ist sicher eine Variante. Oder kräftig und diszipliniert sparen. Wer sein Schicksal herausfordern möchte, kann aber auch auf einen großen Gewinn im Lotto hoffen.

Mit letztgenannter Variante wurde nun eine Frau in Kanada, wie viele Menschen vor ihr, kurzerhand zur Millionärin. Wenn man den Gewinn realisiert, kommen freilich umgehend die Fragen auf: Was tun mit dem vielen Geld? Und was ändere ich in meinem Leben?

Lotterie in Kanada: Frau wird Millionärin – und kündigt sofort

Besagte Frau aus Kanada entschied sich dazu, prompt ihren Job zu kündigen und in den vorgezogenen Ruhestand zu gehen. Ganz am Anfang der Liste des Endlos-Sabbaticals steht statt Arbeit ein ausgiebiger Paris-Trip. Das berichtet der kanadische Nachrichtensender CTV News auf seiner Website.

Was nur mit einem Lotto-Gewinn anstellen? Eine Paris-Reise wäre eine Option – wie aus dem vorliegenden Fall aus Kanada. © Kiko Jimenez/imago/Symbolbild

Frau gewinnt in kanadischer Lotterie – und weiß erst nichts mit dem Geld anzufangen

„Ich habe überhaupt nicht nachgedacht, fing an, das erste Ticket zu scannen – kein Gewinner. Ich scannte das nächste Ticket, eine Million Dollar. Ich scannte das dritte Ticket, kein Gewinner, erst dann wurde mir klar, was ich da gesehen hatte“, erzählte die Gewinnerin demnach der BC Lottery Corporation, bei der sie die Scheine gekauft hatte. Ihr Name: Marion Gunther aus Prince George in British Columbia.

Hinweis der Redaktion Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Gunther erzählte: „Ich habe vor Freude Tränen geweint.“ Ihr Gewinn: Eine Million Dollar, umgerechnet rund 907.000 Euro (Stand: 26. April). Völlig überwältigt von dem vielen Geld habe sie erstmal ihren Sohn fragen müssen, was sie denn nun damit anfangen solle, erzählte sie. „Mein Sohn sagte zu mir: ‚Es ist an der Zeit, dass du etwas für dich selbst tust. Und ich sehe in deiner Zukunft ein Flugticket nach Paris‘“, schilderte sie von dem Ratschlag für die Reise in die französische Metropole am anderen Ende des Ozeans.

Lotto-Gewinn in Kanada: Studentin gewann bei erstem Glücksspiel gleich den Jackpot

Der Gewinn sei für sie regelrecht „lebensverändernd“ gewesen, erklärte Marion laut CTV News. „Mein Chef hat uns beide umarmt, nachdem ich ihm gesagt hatte, dass ich in Rente gehen werde“, erzählte sie davon, wie ihr Chef reagiert habe, als sie diesem gemeinsam mit ihrem Mann Gary Gunther die Nachricht ihrer Kündigung überbrachte.

In Kanada hatte erst kürzlich ein Lotto-Gewinn für Aufsehen gesorgt: Eine 18-jährige Studentin hatte zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt einen Lottoschein ausgefüllt – und direkt einen Jackpot über 48 Millionen Dollar (rund 32 Millionen Euro) gewonnen. Solch ein Erfolgserlebnis bleibt vielen auch nach mehreren Anläufen dagegen verwehrt. (pm)