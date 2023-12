Venedig-Touristen hören nicht auf Gondoliere: Gondel kentert wegen Selfie

Wegen eines Selfies ist eine Gruppe von vier Touristen mit ihrer Gondel in Venedig gekentert. Der Gondoliere hatte versucht, sie vor einem waghalsigen Manöver zu warnen.

Venedig – Die Lagunenstadt Venedig an der italienischen Adria ist eines der beliebtesten Touristenziele weltweit. Gerade im Winterhalbjahr hat die „Serenissima“ ihre Reize, vor allem ist dann nicht so viel Betrieb wie in den Sommermonaten.

Touristen kentern Gondel in Venedig für ein Selfie

Zu einem Venedig-Besuch gehört auch eine Gondelfahrt durch die Kanäle der auf Pfählen in der Lagune errichteten Stadt. Man gleitet unter den Brücken hindurch, und gegen ein Trinkgeld steuert der Gondioliere auch einmal ein Lied bei.

Am Sonntag aber versuchte sich der Bootsmann vier seiner Gäste gegenüber aus anderen Gründen bemerkbar zu machen: Er steuerte gerade durch den Kanal namens Rio Verona in der Nähe des berühmten Thetars La Fenice, als die vier Gäste beim Unterqueren einer Brücke anfingen, Selfies zu machen.

Als die alle vier auf einmal auf einer Seite drängten, versuchte er ihnen lauthals klarzumachen, dass sie sich gleichmäßig in der Gondel verteilen müssen, sonst drohe Unheil. Die vier Gäste, die italienischen Berichten zufolge aus Asien stammen, verstandene das aber nicht oder hörten nicht zu. Es geschah das Unausweichliche.

Vendig-Toursiten begegen Fehler: Alle Fahrgäste gingen auf einmal auf die gleiche Seite der Gondel

Die Gondel legte sich auf die Seite, der Schwerpunkt war so weit am Rand, dass das flache Boot schließlich umkippte und kenterte. Alle vier Urlauber und der Gondoliere landeten im derzeit 14 Grad kalten Wasser der Lagune von Venedig. Das Wasser in den Kanälen ist nicht immer das sauberste, da es keine Kanalisation gibt. Es existieren nur dezentraler Sickergruben, die sporadisch ausgepumpt werden, das Überlaufwasser ladet in den Kanälen.

Der Gondoliere selbst half den im Wasser strampelnden Touristen wieder ans Festland, die Rio di Verona ist nicht besonders tief. Allerdings hat es derzeit dort auch nur fünf Grad plus. Die Touristen dürften ganz schön gefroren haben. Über die Folgen des Unglücks schreibt das Portal rainews.it: „Angesichts der geringen Wassertiefe nichts Dramatisches, aber viel Angst und vor allem die Kälte und das Gewicht der schweren, durchnässten Kleidung machten es den Gästen der Stadt schwer, sich zu erholen.“

Gondel kentert wegen Selfie: Der Spott der Italiener in den sozialen Netzwerken ist groß

In den sozialen Netzwerken wie Facebook, TikTok oder bei YouTube gehen zwei Videos von dem Vorfall viral, der Spott ist ätzend: „Mobiltelefone im Wert von mindestens 5000 Euro weggeschmissen, wie sehr müssen sie gelitten haben“, schreibt ein User bei YouTube. „Eine nette Erfrischung, mal sehen, ob sie es jetzt kapieren“, kommentiert eine Userin bei Facebook „Eine großartige Erinnerung, und dann auch noch in die Nachorichten gekommen!“, ätzt ein anderer. „Sie müssen Ihren Sicherheitsgurt anlegen, bevor Sie losfahren“, witzelt der nächste. Und eine Dame klagt: „Venedig ist ein großer Spielplatz geworden, die Stadt hat all ihre Magie verloren.“

