Rätsel um vermissten Deutschen (22) in Kapstadt – Nun sucht die Bergwacht nach Nick

Von: Martina Lippl

Deutscher Urlauber in Kapstadt vermisst: Nick (22) hat sich zu einem Surf-Kurs angemeldet, ist dort aber nie erschienen. © Facebook Screenshot

Von einem Deutschen fehlt seit Tagen jede Spur. Der 22-Jährige wollte in Kapstadt Urlaub machen. Die Suche geht weiter.

Kapstadt – Wo steckt der 22-jährige Nick aus Deutschland? Was ist ihm passiert? Seit fast einer Woche wird der deutsche Tourist in Kapstadt (Südafrika) vermisst. Das letzte Mal soll der 22-Jährige am Valentinstag (14. Februar) in Sportkleidung von einer Sicherheitskamera aufgenommen sein. Doch dann verliert sich seine Spur.

Touristenmetropole Kapstadt: 22-jähriger Deutscher seit Tagen vermisst

Der Deutsche soll der Polizei zufolge seine Unterkunft in Pinelands gegen 10 Uhr zu Fuß verlassen haben. Doch dahin kehrte er nie zurück. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er demnach eine blaue kurze Hose und ein beiges T-Shirt. Zuletzt soll der junge Mann vor einem Laden in der V&A Waterfront gesehen worden sein.

Vermisster Deutscher in Kapstadt: Bergwacht sucht Wanderrouten ab

Die Bergwacht unterstützt die Polizei bei der Suche nach dem vermissten Nick. Beliebte Wanderrouten in der Gegend, wie auch der Karbonkelberg im Kapstädter Vorort Hout Bay, stehen demnach im Focus, berichtet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich auf einen Sprecher des Südafrikanischen Bergvereins.

Auf dem Weg, der zum Wanderpfad auf den Karbonkelberg führt, wurde der 22-Jährige nach neuesten Informationen von einer Überwachungskamera aufgenommen. Der Karbonkelberg liegt in Hout Bay und ist ein Teil vom Tafelberg Nationalpark Kapstadt. Die Aussicht vom Gipfel (653 Meter) ist „wunderschön“, heißt es auf der Kapstadt-Tourismus-Seite. Geübte Wanderer benötigten für den Auf- und Abstieg des Karbonkelberges etwa fünf Stunden.

Rätsel um vermissten Urlauber in Kapstadt

„Allein sollte man hier nicht langlaufen“, sagt eine RTL-Reporterin, die sich vor Ort in Kapstadt befindet. Die Straße zu der Wanderroute führe durch einen der gefährlichsten Vororte von Kapstadt.

Die „Hausberge“ von Kapstadt: Der Sentinel und der Karbonkelberg sind durch den Nebel zu sehen. © imago

Doch vielleicht hat sich der 22-Jährige in den Bergen verlaufen. Zudem hat der Wanderweg seine Tücken. Im oberen Teil des Wanderwegs gibt es laut einer Wegbeschreibung tiefe Erdspalten, die eine echte Herausforderung darstellen können. „Am Ende der Strecke wird es abenteuerlich“, viele Sandabschnitte auf dem Weg könnten für eine Rutschpartie sorgen. Gutes Schuhwerk sei unerlässlich.

Auf einer Facebook-Seite für Deutsche in Kapstadt (Germans in Cape Town) ist eine Suchanzeige nach Nick zu finden. Darin heißt es, dass der 22-Jährige sich am Donnerstag für einen Surf-Kurs angemeldet habe, dort aber nie erschienen ist. Auch seine Kleidung und Wertgegenstände würden sich noch in der Unterkunft befinden. Seit Mittwochnachmittag habe es keinen Kontakt mehr zu dem jungen Mann gegeben.

Der 22-jährige Nick ist nach Angaben der Polizei am 6. Februar in Südafrika angekommen. Die Ermittler weisen zudem darauf hin, dass unbedingt zu beachten sei, dass Nick nicht sehr gut Englisch spricht. Die deutsche Botschaft in Südafrika bestätigte, sie sei über den Fall informiert worden und mit den südafrikanischen Behörden sowie den Angehörigen des Vermissten in Kontakt. (ml)