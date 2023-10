Kassenbon aus den 70ern lässt Herzen auf Facebook höherschlagen

Von: Niklas Hecht

Ein Kassenbon vom 6. April 1973. © Facebook/Nicole Boerger-Vogel

Auf Facebook teilt eine Nutzerin einen Kassenbon von 1973 - und löst damit bei einigen anderen Usern Kindheitserinnerungen aus.

Wetzlar - Die Kindheit prägt. Ob morgens mit dem Rad zum Bäcker, um für die Familien Brötchen zu holen, mit dem Opa eine Seifenkiste bauen oder der Oma beim Backen helfen: Erinnerungen aus Kindheitstagen geben uns zumeist ein gutes Gefühl und versetzen uns zurück in eine Zeit, in der Alltagsstress und Verantwortung weit entfernt lagen. Eine Zeit, in der das größte Problem der Ball war, den man gerade über den Gartenzaun der Nachbarn geschossen hatte oder die Frage, ob das Klimpergeld in der Tasche noch für eine Dose Cola reichte.

Die Gründe, warum wir uns zurückerinnern, können dabei ganz unterschiedlich sein: ein Gespräch mit einer vertrauten Person über vergangene Tage, ein Duft, der uns zurückdenken lässt, oder ein Gegenstand, den wir nach langer Zeit wiederentdecken. Ein solches Erlebnis teilte kürzlich eine Userin in einer Naunheimer Facebook-Gruppe, einem Stadtteil der mittelhessischen Stadt Wetzlar. Sie habe gerade in das alte Kochbuch ihrer Uroma geschaut und dabei einen Kassenbon vom Lebensmittelgeschäft Ingeborg Bill gefunden, schrieb die Nutzerin in der Gruppe „Du bist Naunheimer, wenn ...“ am Montag (2. Oktober) auf der Social-Media-Plattform. Dazu postete sie Fotos der beiden alten Schriftstücke.

Kassenbon von 1973: Auf 4,69 Mark summierten sich die Produkte

Darauf zu sehen: Ein vergilbter Umschlag mit allerlei Zetteln darin, die mit Rezepten beschriftet sind. Mehl, 100 Gramm Zucker, 8 Esslöffel Öl, 8 Esslöffel Milch, 1 Ei, anderthalb Packungen Backin, Salz - ein Backrezept vermutlich, wobei dem Redakteur dieser Zeilen die Fachkenntnis für eine abschließende Beurteilung abhanden geht. Neben dem Rezept liegt der Kassenbon. Was genau am 6. April 1973 bei „Rewe-Lebensmittel Ingeborg Bill“ in der Wetzlarer Straße 2 in Naunheim gekauft wurde, lässt sich darauf nicht mehr erkennen. Der Endpreis allerdings schon: Auf 4,69 Mark summierten sich die Produkte.

Auf Facebook teilte eine Nutzerin das Foto eines alten Kochbuchs. © Facebook/Nicole Boerger-Vogel

Die Reaktionen auf den Post in der Naunheimer Facebook-Gruppe zeigen: Der Kassenbon weckt nicht nur bei der Finderin des alten Kochbuchs Erinnerungen. 27 Likes hat der Beitrag bislang gesammelt. „Gut aufheben hat Seltenheitswert“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin. Ein anderer User schreibt mit anschließendem Herz-Emoji: „Erwin und Inge, meine ehemaligen Vermieter“. Und ein weiteres Gruppenmitglied bescheinigt begeistert: „OmG, ist das lange her! Kindheitserinnerungen.“

Auch in den 1970ern waren Inflation und Energiekrise beherrschende Themen

Dass wir uns in der Rückschau vor allem an die positiven Erlebnisse zurückdenken, ist menschlich und gesund. Schon Ende des vergangenen Jahrhunderts bewiesen US-amerikanische Forscher, dass Menschen die unguten Gefühle, die sie bei Reisen, Ausflügen oder Feiern haben, schon nach wenigen Tagen vergessen. Übrig bleiben die positiven Erinnerungen. Ein Blick ins Geschichtsbuch zeigt allerdings: Auch in den 1970er-Jahren waren Inflation und Energiekrise in Deutschland zeitweise die beherrschenden Themen. So wurde am 6. April 1973 im Erzgebirge eine Erdgastransitleitung in Betrieb genommen, die Erdgas von der UdSSR über das Territorium der Tschechoslowakei in die DDR lieferte. (nhe)

