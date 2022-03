College-Torhüterin tot aufgefunden - Medien berichten von möglichem Selbstmord

Säugling stirbt an schweren Verletzungen: Vater in U-Haft

Nach dem Tod eines schwer verletzten Säuglings in Oberammergau sitzt der Vater unter Tatverdacht in Untersuchungshaft. Das etwas über einem Monat alte Mädchen war am Montag schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden und dort gestorben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 25 Jahre alte Vater stehe unter dringendem Verdacht, seine kleine Tochter getötet zu haben.