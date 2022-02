Katze vermisst! Passantin erblickt Such-Plakat - ihre nächste Entdeckung geht um die Welt

Von: Armin T. Linder

Der Such-Aushang hing an einem Straßenpfosten. © Screenshot

Eine Passantin erblickte einen typischen „Katze vermisst“-Aushang. Dann schaute sie nach unten - ihre Entdeckung geht jetzt um die Welt.

Buenos Aires - Wenn Tiere verschwinden, sind ihre Besitzer häufig am Boden zerstört. Nicht immer enden diese Dramen so positiv wie das eines Hundes, der kürzlich nach Monaten wieder zurück zu seiner Familie konnte. Einen ganz besonderen Twist hielt nun ein Fall aus Argentinien bereit. Der bei Twitter viral ging: Sage und schreibe 195.000 Likes und 16.500 Retweets gab es in den ersten drei Tagen, 1,6 Millionen Mal wurde das Video aufgerufen.

Katze vermisst - Fassantin findet das Tier unter dem Suchplakat

In dem 16-sekündigen Clip ist zu sehen, wie die Passantin Camila Castoldi an ein Suchplakat herantritt, auf dem die Katze Luis als vermisst gemeldet wird. Sie blickt nach unten und sieht: Genau das Tier auf dem Foto! Was für ein Zufall! Sie nennt die Katze - genauer gesagt den Kater - bei seinem Namen Luis, die wälzt sich prompt am Boden.

„Ich sagte ‚Hallo, Luis!‘“, erinnert sie sich gegenüber der Webseite thedodo.com. „Dann habe ich seine Familie angerufen. Die Familie kam angerannt, hat sich bei mir bedankt und ihn verwöhnt.“ Dem Kater ging es so weit gut - obwohl er vier Tage lang verschwunden war. „Ich bin glücklich, ihn gefunden zu haben“, so Castoldi. Die von Luis‘ Besitzern später noch Beweise bekam, wie gut es ihm jetzt geht.

Sichtlich glücklich: Luis ließ es sich daheim gut gehen. © Camila Castoldi/Twitter

Tieren wird ja oft ein bemerkenswerter Instinkt nachgesagt, den Menschen gar nicht durchschauen können. Ob es auch bei Luis so war? Und der Stubentiger sich bewusst unter das Plakat gelegt hat, um leichter gefunden zu werden? Das vielleicht witzigste Katzenvideo der Welt kommt aus Bayern. (lin)