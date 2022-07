Katze pinkelt in Wohnung: Warum tut sie das? Und was hilft gegen den Geruch?

Von: Sandra Barbara Furtner

Die meisten Katzen-Besitzer kennen das: Die Samtpfote zielt daneben oder entscheidet sich für den Teppich. Der Geruch stinkt zur Hölle. Hausmittel können helfen.

München – Wer Tiere hält, dem wird so gut wie nie langweilig. Schließlich gibt es immer etwas zu tun. Neben Beschäftigung, Erziehung und Pflege nimmt auch das regelmäßige Saubermachen viel Zeit in Anspruch. Dazu zählt auch die sorgfältige Reinigung der Katzentoilette – denn die meisten Stubentiger setzen im Schnitt fünfmal täglich Urin ab. Und manchmal geht auch etwas daneben. Der prägnante Geruch steigt sofort in die Nase. Ist in Katzen-Augen die Toilette nicht sauber genug, kann es auch mal den Teppich, die Couch oder auch Wände und Möbel treffen.

Katze pinkelt in Wohnung: Einfache Hausmittel wirken bei fiesem Geruch

Pinkelt eine Katze in die Wohnung, ist sie meist mit der Gesamtsituation unzufrieden. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Doch nicht nur eine unsaubere Toilette oder ein falsches Streu kann dieses Verhalten auslösen. Denn eigentlich sind Katzen sehr reinliche Tiere. Wird sie unsauber, dann passt ihr einfach gerade etwas nicht. Sie ist mit der momentanen Situation so gar nicht zufrieden und eigentlich ziemlich unglücklich. Und das hat nichts mit Trotz oder Bösartigkeit zu tun, wie Landtiere.de schreibt. Folgende Gründe können beispielsweise Ursache sein:

Gesundheitliche Probleme: wie Blasenentzündung, Harnsteine, Nierenprobleme oder Diabetes mellitus

Stress: Umzug in eine neue Gegend, eine neue, fremde Person zieht ein, sie ist genervt, einsam, unter- oder überfordert

Konflikte mit anderen Katzen: In einem Mehrkatzen-Haushalt markieren Katzen häufig ihr Revier mit Harnmarken, wenn es um Streitigkeiten wie Toilette und Futter geht.

Katze pinkelt in Wohnung: Urin so schnell wie möglich entfernen

Hat die Katze einmal markiert, ist guter Rat teuer. Denn die Stubentiger neigen dazu, immer wieder dieselbe Stelle aufzusuchen, um erneut „darüber zu pinkeln“. Der Urin sollte so schnell wie möglich entfernt werden, da der Geruch immer intensiver wird, je länger er die Möglichkeit hat einzuziehen. Dafür gibt es jede Menge und effektive Enzym-Reiniger im Fachhandel. Wer darauf nicht zurückgreifen möchte oder eben gerade keinen zur Hand hat, kann auch einfache Hausmittel wie zu Omas Zeiten verwenden.

Katze pinkelt in Wohnung: Diese Hausmittel wirken Wundern

Hierfür wird der Urin zuerst aufgewischt und anschließend geht es daran, den Geruch zu neutralisieren. Das klappt beispielsweise mit der Hilfe von Backpulver und Natron. Einfach das Pulver mit etwas Wasser vermischen, bis eine Art Paste entsteht. Auf den Fleck auftragen und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag einfach wieder absaugen. Falls nötig mehrmals wiederholen.

Auch Kaffeepulver neutralisiert Gerüche. Auf die bereits gereinigte Stelle auftragen, etwas einwirken lassen und anschließend wieder absaugen. Jedoch sollte das Pulver mit Vorsicht und Bedacht eingesetzt werden, da Kaffee abfärbt. Auf der hellen Couch also eher ungeeignet. Auch Apfelessig stellt eine gute Alternative dar. Besonders bei Stoffen, die waschbar sind, wie Bettbezüge usw. Die Bezüge einfach in ein Wasserbad mit etwas Apfelessig einweichen und anschließend bei hohen Temperaturen waschen.